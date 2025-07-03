Рейтинг@Mail.ru
Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:38 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/stavropol-2026927187.html
Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО
Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025
Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО
Жители Ставрополя отправили бойцам в зону СВО очередную партию гуманитарного груза, в нее вошли беспилотники, маскировочные сети и продукты питания, сообщил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:38:00+03:00
2025-07-03T13:38:00+03:00
надежные люди
здоровье - общество
ставрополь
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026924558_0:0:708:398_1920x0_80_0_0_bc746c8ae55de42b936ab9b253c68803.jpg
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Жители Ставрополя отправили бойцам в зону СВО очередную партию гуманитарного груза, в нее вошли беспилотники, маскировочные сети и продукты питания, сообщил глава города Иван Ульянченко. Очередной гуманитарный конвой доставили нашим бойцам на передовую. Для выполнения важных боевых задач военнослужащим передали 15 беспилотных летательных аппаратов, генераторы, маскировочные сети, сухой душ, нескоропортящиеся продукты питания и письма с теплыми словами поддержки, написанные школьникам для наших героев", - написал Ульянченко в своем Telegram-канале. Он добавил, что для фронтовых медиков в Херсонскую область доставили автомобиль "ВАЗ 2111". "Такой груз для ребят мы собрали благодаря помощи неравнодушных земляков. Все вместе мы верим в скорую победу наших ребят и ждем их домой живыми и здоровыми", - подчеркнул глава Ставрополя.
https://ria.ru/20250701/pomosch-2026425268.html
ставрополь
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026924558_84:0:615:398_1920x0_80_0_0_10682d09a9c19bbc752436c3102f2cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, ставрополь, херсонская область
Надежные люди, Здоровье - Общество, Ставрополь, Херсонская область
Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО

Беспилотники и маскировочные сети отправили жители Ставрополя в зону СВО

© Сам ИванИваныч/TelegramБеспилотники и маскировочные сети отправили жители Ставрополя в зону СВО
Беспилотники и маскировочные сети отправили жители Ставрополя в зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Сам ИванИваныч/Telegram
Беспилотники и маскировочные сети отправили жители Ставрополя в зону СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Жители Ставрополя отправили бойцам в зону СВО очередную партию гуманитарного груза, в нее вошли беспилотники, маскировочные сети и продукты питания, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Очередной гуманитарный конвой доставили нашим бойцам на передовую. Для выполнения важных боевых задач военнослужащим передали 15 беспилотных летательных аппаратов, генераторы, маскировочные сети, сухой душ, нескоропортящиеся продукты питания и письма с теплыми словами поддержки, написанные школьникам для наших героев", - написал Ульянченко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для фронтовых медиков в Херсонскую область доставили автомобиль "ВАЗ 2111".
"Такой груз для ребят мы собрали благодаря помощи неравнодушных земляков. Все вместе мы верим в скорую победу наших ребят и ждем их домой живыми и здоровыми", - подчеркнул глава Ставрополя.
Мотоциклы, отправленные бойцам СВО из Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы
1 июля, 05:08
 
Надежные людиЗдоровье - ОбществоСтавропольХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала