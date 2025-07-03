https://ria.ru/20250703/stavropol-2026927187.html

Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО

Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2025

Жители Ставрополя направили очередную партию гумпомощи в зону СВО

Жители Ставрополя отправили бойцам в зону СВО очередную партию гуманитарного груза, в нее вошли беспилотники, маскировочные сети и продукты питания, сообщил... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:38:00+03:00

2025-07-03T13:38:00+03:00

2025-07-03T13:38:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Жители Ставрополя отправили бойцам в зону СВО очередную партию гуманитарного груза, в нее вошли беспилотники, маскировочные сети и продукты питания, сообщил глава города Иван Ульянченко. Очередной гуманитарный конвой доставили нашим бойцам на передовую. Для выполнения важных боевых задач военнослужащим передали 15 беспилотных летательных аппаратов, генераторы, маскировочные сети, сухой душ, нескоропортящиеся продукты питания и письма с теплыми словами поддержки, написанные школьникам для наших героев", - написал Ульянченко в своем Telegram-канале. Он добавил, что для фронтовых медиков в Херсонскую область доставили автомобиль "ВАЗ 2111". "Такой груз для ребят мы собрали благодаря помощи неравнодушных земляков. Все вместе мы верим в скорую победу наших ребят и ждем их домой живыми и здоровыми", - подчеркнул глава Ставрополя.

https://ria.ru/20250701/pomosch-2026425268.html

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здоровье - общество, ставрополь, херсонская область