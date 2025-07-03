Лидер фракции демократов побил рекорд по длительности речи в конгрессе США
Демократ Джеффрис побил рекорд, выступая в конгрессе более 8,5 часа
© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис побил исторический рекорд по продолжительности речи в нижней палате конгресса, выступая против законопроекта президента Дональда Трампа о налогах и расходах непрерывно более 8,5 часов, свидетельствует трансляция мероприятия.
В палате представителей существует так называемая процедура "магической минуты", позволяющая лидерам фракций использовать неограниченное время для выступления. Предыдущий рекорд был поставлен экс-спикером палаты представителей Кевином Маккарти в 2021 году и составил восемь часов 32 минуты.
Во вторник сенат утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах после затяжных дебатов и чтения всех 940 страниц документа вслух по требованию демократов.
Нижняя палата конгресса США приняла законопроект еще в мае, однако после внесения в него поправок в сенате конгрессменам предстоит повторно проголосовать по документу прежде, чем он отправится на подпись Трампу.
Продвигаемый Трампом законопроект сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в своих постах отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
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