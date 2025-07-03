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США ввели санкции против семи граждан Ливана - РИА Новости, 03.07.2025
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18:11 03.07.2025 (обновлено: 18:12 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ssha-2027016770.html
США ввели санкции против семи граждан Ливана
США ввели санкции против семи граждан Ливана - РИА Новости, 03.07.2025
США ввели санкции против семи граждан Ливана
Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Ливана, якобы причастных к финансированию шиитского движения "Хезболлах", а также более двух... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Ливана, якобы причастных к финансированию шиитского движения "Хезболлах", а также более двух десятков судов и десятки компаний, предположительно вовлеченных в поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, следует из обнародованного в четверг документа американского минфина. Под персональные санкции США попали, в частности, Мохаммед Бадир, Имад Бейз и Самер Фаваз — все они, по данным властей, связаны с ассоциацией "Аль-Кард аль-Хасан", которую в Вашингтоне считают финансовым крылом "Хезболлах". Санкции введены в соответствии с указом о блокировке активов террористов и их пособников. Кроме того, в санкционные списки включены судоходные компании из Ирана, ОАЭ, Турции, Великобритании, Сейшел, Панамы, Сингапура и Маршалловых островов. Среди них – Breeze Marine Asset Management Inc, VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping DMCC, Isle Innovation Inc и другие. Компании, по утверждению минфина США, задействованы в логистике по экспорту иранской нефти в обход американских санкций. Под блокировку попали и 13 судов, включая танкеры Artemis III, Fotis, Vizuri и Themis, которые, как утверждает американское ведомство, использовались для транспортировки энергоносителей с участием подконтрольных Ирану структур. Также санкции затронули компании, связанные с сирийской фирмой Al-Qatirji Company, ранее признанной Вашингтоном частью логистической сети по поставкам топлива для нужд сирийских властей и "Хезболлах". Санкции предусматривают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на любые транзакции с американскими лицами. Ряд компаний и физических лиц подпадают под так называемые "вторичные санкции", то есть ограничения также распространяются на иностранных партнёров, взаимодействующих с ними.
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сша, иран, вашингтон (штат), хезболла, в мире
США, Иран, Вашингтон (штат), Хезболла, В мире
США ввели санкции против семи граждан Ливана

США ввели санкции против 7 граждан Ливана за якобы финансирование "Хезболлы"

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Ливана, якобы причастных к финансированию шиитского движения "Хезболлах", а также более двух десятков судов и десятки компаний, предположительно вовлеченных в поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, следует из обнародованного в четверг документа американского минфина.
Под персональные санкции США попали, в частности, Мохаммед Бадир, Имад Бейз и Самер Фаваз — все они, по данным властей, связаны с ассоциацией "Аль-Кард аль-Хасан", которую в Вашингтоне считают финансовым крылом "Хезболлах". Санкции введены в соответствии с указом о блокировке активов террористов и их пособников.
Кроме того, в санкционные списки включены судоходные компании из Ирана, ОАЭ, Турции, Великобритании, Сейшел, Панамы, Сингапура и Маршалловых островов. Среди них – Breeze Marine Asset Management Inc, VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping DMCC, Isle Innovation Inc и другие. Компании, по утверждению минфина США, задействованы в логистике по экспорту иранской нефти в обход американских санкций.
Под блокировку попали и 13 судов, включая танкеры Artemis III, Fotis, Vizuri и Themis, которые, как утверждает американское ведомство, использовались для транспортировки энергоносителей с участием подконтрольных Ирану структур.
Также санкции затронули компании, связанные с сирийской фирмой Al-Qatirji Company, ранее признанной Вашингтоном частью логистической сети по поставкам топлива для нужд сирийских властей и "Хезболлах".
Санкции предусматривают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на любые транзакции с американскими лицами. Ряд компаний и физических лиц подпадают под так называемые "вторичные санкции", то есть ограничения также распространяются на иностранных партнёров, взаимодействующих с ними.
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