США ввели санкции против семи граждан Ливана

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Ливана, якобы причастных к финансированию шиитского движения "Хезболлах", а также более двух десятков судов и десятки компаний, предположительно вовлеченных в поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, следует из обнародованного в четверг документа американского минфина. Под персональные санкции США попали, в частности, Мохаммед Бадир, Имад Бейз и Самер Фаваз — все они, по данным властей, связаны с ассоциацией "Аль-Кард аль-Хасан", которую в Вашингтоне считают финансовым крылом "Хезболлах". Санкции введены в соответствии с указом о блокировке активов террористов и их пособников. Кроме того, в санкционные списки включены судоходные компании из Ирана, ОАЭ, Турции, Великобритании, Сейшел, Панамы, Сингапура и Маршалловых островов. Среди них – Breeze Marine Asset Management Inc, VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping DMCC, Isle Innovation Inc и другие. Компании, по утверждению минфина США, задействованы в логистике по экспорту иранской нефти в обход американских санкций. Под блокировку попали и 13 судов, включая танкеры Artemis III, Fotis, Vizuri и Themis, которые, как утверждает американское ведомство, использовались для транспортировки энергоносителей с участием подконтрольных Ирану структур. Также санкции затронули компании, связанные с сирийской фирмой Al-Qatirji Company, ранее признанной Вашингтоном частью логистической сети по поставкам топлива для нужд сирийских властей и "Хезболлах". Санкции предусматривают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на любые транзакции с американскими лицами. Ряд компаний и физических лиц подпадают под так называемые "вторичные санкции", то есть ограничения также распространяются на иностранных партнёров, взаимодействующих с ними.

