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Байден боялся, что его сын вновь вернется к наркотикам, пишет WSJ - РИА Новости, 03.07.2025
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17:09 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ssha-2026994927.html
Байден боялся, что его сын вновь вернется к наркотикам, пишет WSJ
Байден боялся, что его сын вновь вернется к наркотикам, пишет WSJ - РИА Новости, 03.07.2025
Байден боялся, что его сын вновь вернется к наркотикам, пишет WSJ
Бывший президент США Джо Байден опасался, что публичное давление и атаки со стороны республиканцев могут довести его сына, Хантера Байдена, до рецидива и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:09:00+03:00
2025-07-03T17:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден опасался, что публичное давление и атаки со стороны республиканцев могут довести его сына, Хантера Байдена, до рецидива и возвращения к злоупотреблению наркотиками и алкоголем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на новую книгу о президентской кампании "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку". "Для Джо Байдена суд над его сыном стал сокрушительным ударом. Он был убежден, что цель республиканцев заключалась в том, чтобы психологически сломать Хантера, вынудив его вновь вернуться к наркотикам и алкоголю", - отмечается в материале WSJ. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Книга "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку" поступит в продажу 8 июля.
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в мире, сша, калифорния, делавэр, хантер байден, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Хантер Байден, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден боялся, что его сын вновь вернется к наркотикам, пишет WSJ

WSJ: Байден боялся, что республиканцы могут довести его сына до рецидива

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден опасался, что публичное давление и атаки со стороны республиканцев могут довести его сына, Хантера Байдена, до рецидива и возвращения к злоупотреблению наркотиками и алкоголем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на новую книгу о президентской кампании "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку".
"Для Джо Байдена суд над его сыном стал сокрушительным ударом. Он был убежден, что цель республиканцев заключалась в том, чтобы психологически сломать Хантера, вынудив его вновь вернуться к наркотикам и алкоголю", - отмечается в материале WSJ.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Книга "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку" поступит в продажу 8 июля.
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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В миреСШАКалифорнияДелавэрХантер БайденДональд ТрампДжо Байден
 
 
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