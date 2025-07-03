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"Демоны рвутся к власти в США": шокирующее заявление бывшего чиновника Буша - РИА Новости, 03.07.2025
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"Демоны рвутся к власти в США": шокирующее заявление бывшего чиновника Буша
"Демоны рвутся к власти в США": шокирующее заявление бывшего чиновника Буша - РИА Новости, 03.07.2025
"Демоны рвутся к власти в США": шокирующее заявление бывшего чиновника Буша
Шокирующие заявления об "истинных" правителях США сделала бывшая чиновница Буша. Кэтрин Остин Фиттс, которая занимала должность помощника министра жилищного... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:14:00+03:00
2025-07-03T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующие заявления об "истинных" правителях США сделала бывшая чиновница Буша. Кэтрин Остин Фиттс, которая занимала должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США по вопросам жилищного строительства. На днях выступила в подкасте Дэнни Джонса, заявив, что, по ее мнению, мировые лидеры "находятся под чрезмерным влиянием оккультизма". А таинственная группа, которую она называет "Мистер Глобал", находящаяся за кулисами, на самом деле дергает за ниточки в мировой политике. О сенсационном интервью написали журналисты Daily Mail.Кто такая Кэтрин Остин ФиттсПоявление Кэтрин Остин Фиттс, занимавшую должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США, в подкасте Дэнни Джонса крайне заинтересовало многих, так как ее высказывания выходят за рамки нашего понимания, кто действительно принимает важные решения в Америке.Ее имя стало на слуху у журналистов после того, как в 2017 году Фиттс в соавторстве с экономистом Университета штата Мичиган Марком Скидмором опубликовал доклад, в котором утверждалось, что за 17-летний период Министерство обороны США и Министерство жилищного строительства и городского развития США потратили 21 триллион долларов на "неразрешённые расходы".Фиттс не простой человек с улицы, а инвестиционный банкир и бывший государственный служащий, работавший при президенте Джордже Буше-старшем с 1989 по 1990 год, также она занимала должность управляющего директора в Dillon, Read &amp; Co.Став первой женщиной, назначенной управляющим директором Dillon, Read &amp; Co. за всю 156-летнюю историю инвестиционного банка.После ухода из правительства Фиттс основала принадлежащий сотрудникам брокерский дом Hamilton Securities, которым она успешно руководила до 1998 года.Комитет, управляющий миромПо мнению Фиттс, изложенному в подкасте, миром управляет таинственный комитет "Мистер Глобал". Бывшая чиновница объяснила, что даже те, кто занимает высокие посты, включая Белый дом, вероятно, не знают, кто именно входит в эту привилегированную группу, но она считает, что она состоит из богатой элиты, действующей от имени более широкой скрытой программы.Фиттс уже давно рассказывает миру о "Мистер Глобал", заявляя, что комитет стремится поработить людей с помощью контроля над разумом и манипулировать глобальными финансовыми системами.Она считает, что это происходит с помощью внедрения робототехники, искусственного интеллекта, спутниковых систем и цифровых валют центральных банков — инструментов, которые, по её словам, обеспечивают постоянную слежку за людьми, автоматизацию и централизованное принятие решений.Фиттс акцентирует внимание на то, что мировые лидеры "слишком подвержены влиянию оккультизма" и являются всего лишь марионетками."Я думаю, что у вас есть межпространственный разум, который управляет демоническим разумом", — добавила Фиттс.Говоря о "Мистер Глобал", она ссылается на Библию, которая, по её словам, описывает как божественный, так и демонический разум, утверждая, что именно с последним мы сейчас имеем дело.Триллионы долларов на неизвестные целиБывшая чиновница уже попадала в заголовки газет в мае этого года после интервью известному журналисту Такеру Карлсону, где она заявила, что правительство США тайно готовится к массовому вымиранию на Земле.Фитсс рассказала широкой аудитории, как обнаружила, что в период с 1998 по 2015 год 21 триллион долларов неучтенных средств был направлен на тайные проекты.Речь идет об их совместном докладе с Марком Скидмором и его командой, где были обнаружены несанкционированные расходы в размере 21 триллиона долларов в Министерствах обороны и Жилищного строительства и городского развития в период с 1998 по 2015 год.Скидмор работая с Фиттс и выяснили, что только в 2015 финансовом году армия потратила 6,5 триллиона долларов на необоснованные корректировки.Они также обнаружили 170 корректировок в бухгалтерских журналах на сумму 2,1 триллиона долларов.Тайные бункеры для элитыОсновываясь на результатах двухлетнего исследования трат Министерства Обороны, Фиттс подсчитала, что в США находится около 170 подземных объектов, соединённых секретной транспортной сетью.Когда журналист Карлсон спросил ее об их назначении, Фиттс ответила: "Почти вымирание", — намекая на то, что базы предназначены для защиты элиты в случае возникновения глобальной катастрофы.Фиттс не стала вдаваться в подробности, что собой представляет надвигающаяся угроза, но указала на изменение климата, нерациональное использование ресурсов, стихийные бедствия, геополитические конфликты или социальный коллапс как на возможные причины.Очень откровенно Фиттс заявила, что ей даже предложили место на подземной базе, но она отказалась, заявив, что предпочитает "рисковать на поверхности".
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4.7
96
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сша, америка, земля, такер карлсон, джордж буш (младший)
США, Америка, Земля, Такер Карлсон, Джордж Буш (младший)

"Демоны рвутся к власти в США": шокирующее заявление бывшего чиновника Буша

© AP Photo / Evan VucciЖурналисты у Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующие заявления об "истинных" правителях США сделала бывшая чиновница Буша. Кэтрин Остин Фиттс, которая занимала должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США по вопросам жилищного строительства. На днях выступила в подкасте Дэнни Джонса, заявив, что, по ее мнению, мировые лидеры "находятся под чрезмерным влиянием оккультизма".
А таинственная группа, которую она называет "Мистер Глобал", находящаяся за кулисами, на самом деле дергает за ниточки в мировой политике. О сенсационном интервью написали журналисты Daily Mail.

Кто такая Кэтрин Остин Фиттс

Появление Кэтрин Остин Фиттс, занимавшую должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США, в подкасте Дэнни Джонса крайне заинтересовало многих, так как ее высказывания выходят за рамки нашего понимания, кто действительно принимает важные решения в Америке.
© AP Photo / APTNПрезидент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года
Президент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / APTN
Президент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года
Ее имя стало на слуху у журналистов после того, как в 2017 году Фиттс в соавторстве с экономистом Университета штата Мичиган Марком Скидмором опубликовал доклад, в котором утверждалось, что за 17-летний период Министерство обороны США и Министерство жилищного строительства и городского развития США потратили 21 триллион долларов на "неразрешённые расходы".
Фиттс не простой человек с улицы, а инвестиционный банкир и бывший государственный служащий, работавший при президенте Джордже Буше-старшем с 1989 по 1990 год, также она занимала должность управляющего директора в Dillon, Read & Co.
© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Peter Morgan
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Став первой женщиной, назначенной управляющим директором Dillon, Read & Co. за всю 156-летнюю историю инвестиционного банка.
После ухода из правительства Фиттс основала принадлежащий сотрудникам брокерский дом Hamilton Securities, которым она успешно руководила до 1998 года.
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи

Комитет, управляющий миром

По мнению Фиттс, изложенному в подкасте, миром управляет таинственный комитет "Мистер Глобал". Бывшая чиновница объяснила, что даже те, кто занимает высокие посты, включая Белый дом, вероятно, не знают, кто именно входит в эту привилегированную группу, но она считает, что она состоит из богатой элиты, действующей от имени более широкой скрытой программы.
Фиттс уже давно рассказывает миру о "Мистер Глобал", заявляя, что комитет стремится поработить людей с помощью контроля над разумом и манипулировать глобальными финансовыми системами.
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouВид на здание Капитолия США
Вид на здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Вид на здание Капитолия США
Она считает, что это происходит с помощью внедрения робототехники, искусственного интеллекта, спутниковых систем и цифровых валют центральных банков — инструментов, которые, по её словам, обеспечивают постоянную слежку за людьми, автоматизацию и централизованное принятие решений.
Фиттс акцентирует внимание на то, что мировые лидеры "слишком подвержены влиянию оккультизма" и являются всего лишь марионетками.
"Я думаю, что у вас есть межпространственный разум, который управляет демоническим разумом", — добавила Фиттс.
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Говоря о "Мистер Глобал", она ссылается на Библию, которая, по её словам, описывает как божественный, так и демонический разум, утверждая, что именно с последним мы сейчас имеем дело.

Триллионы долларов на неизвестные цели

Бывшая чиновница уже попадала в заголовки газет в мае этого года после интервью известному журналисту Такеру Карлсону, где она заявила, что правительство США тайно готовится к массовому вымиранию на Земле.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Фитсс рассказала широкой аудитории, как обнаружила, что в период с 1998 по 2015 год 21 триллион долларов неучтенных средств был направлен на тайные проекты.
Речь идет об их совместном докладе с Марком Скидмором и его командой, где были обнаружены несанкционированные расходы в размере 21 триллиона долларов в Министерствах обороны и Жилищного строительства и городского развития в период с 1998 по 2015 год.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Скидмор работая с Фиттс и выяснили, что только в 2015 финансовом году армия потратила 6,5 триллиона долларов на необоснованные корректировки.
Они также обнаружили 170 корректировок в бухгалтерских журналах на сумму 2,1 триллиона долларов.

Тайные бункеры для элиты

Основываясь на результатах двухлетнего исследования трат Министерства Обороны, Фиттс подсчитала, что в США находится около 170 подземных объектов, соединённых секретной транспортной сетью.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Когда журналист Карлсон спросил ее об их назначении, Фиттс ответила: "Почти вымирание", — намекая на то, что базы предназначены для защиты элиты в случае возникновения глобальной катастрофы.
Фиттс не стала вдаваться в подробности, что собой представляет надвигающаяся угроза, но указала на изменение климата, нерациональное использование ресурсов, стихийные бедствия, геополитические конфликты или социальный коллапс как на возможные причины.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Очень откровенно Фиттс заявила, что ей даже предложили место на подземной базе, но она отказалась, заявив, что предпочитает "рисковать на поверхности".
 
СШААмерикаЗемляТакер КарлсонДжордж Буш (младший)
 
 
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