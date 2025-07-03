"Демоны рвутся к власти в США": шокирующее заявление бывшего чиновника Буша
© AP Photo / Evan VucciЖурналисты у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующие заявления об "истинных" правителях США сделала бывшая чиновница Буша. Кэтрин Остин Фиттс, которая занимала должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США по вопросам жилищного строительства. На днях выступила в подкасте Дэнни Джонса, заявив, что, по ее мнению, мировые лидеры "находятся под чрезмерным влиянием оккультизма".
А таинственная группа, которую она называет "Мистер Глобал", находящаяся за кулисами, на самом деле дергает за ниточки в мировой политике. О сенсационном интервью написали журналисты Daily Mail.
Кто такая Кэтрин Остин Фиттс
Появление Кэтрин Остин Фиттс, занимавшую должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США, в подкасте Дэнни Джонса крайне заинтересовало многих, так как ее высказывания выходят за рамки нашего понимания, кто действительно принимает важные решения в Америке.
© AP Photo / APTNПрезидент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года
© AP Photo / APTN
Президент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года
Ее имя стало на слуху у журналистов после того, как в 2017 году Фиттс в соавторстве с экономистом Университета штата Мичиган Марком Скидмором опубликовал доклад, в котором утверждалось, что за 17-летний период Министерство обороны США и Министерство жилищного строительства и городского развития США потратили 21 триллион долларов на "неразрешённые расходы".
Фиттс не простой человек с улицы, а инвестиционный банкир и бывший государственный служащий, работавший при президенте Джордже Буше-старшем с 1989 по 1990 год, также она занимала должность управляющего директора в Dillon, Read & Co.
© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
© AP Photo / Peter Morgan
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Став первой женщиной, назначенной управляющим директором Dillon, Read & Co. за всю 156-летнюю историю инвестиционного банка.
После ухода из правительства Фиттс основала принадлежащий сотрудникам брокерский дом Hamilton Securities, которым она успешно руководила до 1998 года.
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Комитет, управляющий миром
По мнению Фиттс, изложенному в подкасте, миром управляет таинственный комитет "Мистер Глобал". Бывшая чиновница объяснила, что даже те, кто занимает высокие посты, включая Белый дом, вероятно, не знают, кто именно входит в эту привилегированную группу, но она считает, что она состоит из богатой элиты, действующей от имени более широкой скрытой программы.
Фиттс уже давно рассказывает миру о "Мистер Глобал", заявляя, что комитет стремится поработить людей с помощью контроля над разумом и манипулировать глобальными финансовыми системами.
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouВид на здание Капитолия США
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Вид на здание Капитолия США
Она считает, что это происходит с помощью внедрения робототехники, искусственного интеллекта, спутниковых систем и цифровых валют центральных банков — инструментов, которые, по её словам, обеспечивают постоянную слежку за людьми, автоматизацию и централизованное принятие решений.
Фиттс акцентирует внимание на то, что мировые лидеры "слишком подвержены влиянию оккультизма" и являются всего лишь марионетками.
"Я думаю, что у вас есть межпространственный разум, который управляет демоническим разумом", — добавила Фиттс.
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Говоря о "Мистер Глобал", она ссылается на Библию, которая, по её словам, описывает как божественный, так и демонический разум, утверждая, что именно с последним мы сейчас имеем дело.
Триллионы долларов на неизвестные цели
Бывшая чиновница уже попадала в заголовки газет в мае этого года после интервью известному журналисту Такеру Карлсону, где она заявила, что правительство США тайно готовится к массовому вымиранию на Земле.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Фитсс рассказала широкой аудитории, как обнаружила, что в период с 1998 по 2015 год 21 триллион долларов неучтенных средств был направлен на тайные проекты.
Речь идет об их совместном докладе с Марком Скидмором и его командой, где были обнаружены несанкционированные расходы в размере 21 триллиона долларов в Министерствах обороны и Жилищного строительства и городского развития в период с 1998 по 2015 год.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Скидмор работая с Фиттс и выяснили, что только в 2015 финансовом году армия потратила 6,5 триллиона долларов на необоснованные корректировки.
Они также обнаружили 170 корректировок в бухгалтерских журналах на сумму 2,1 триллиона долларов.
Тайные бункеры для элиты
Основываясь на результатах двухлетнего исследования трат Министерства Обороны, Фиттс подсчитала, что в США находится около 170 подземных объектов, соединённых секретной транспортной сетью.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Когда журналист Карлсон спросил ее об их назначении, Фиттс ответила: "Почти вымирание", — намекая на то, что базы предназначены для защиты элиты в случае возникновения глобальной катастрофы.
Фиттс не стала вдаваться в подробности, что собой представляет надвигающаяся угроза, но указала на изменение климата, нерациональное использование ресурсов, стихийные бедствия, геополитические конфликты или социальный коллапс как на возможные причины.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Очень откровенно Фиттс заявила, что ей даже предложили место на подземной базе, но она отказалась, заявив, что предпочитает "рисковать на поверхности".