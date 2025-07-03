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Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики

Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики - РИА Новости, 03.07.2025

Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:05:00+03:00

2025-07-03T16:05:00+03:00

2025-07-03T16:11:00+03:00

экономика

технологии

россия

сша

москва

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич доложил Путину, грузовики компании Mobitruck для продажи еды, сейчас продаются в том числе и в США. "Умные люди. То, что нужно - то покупают", - отреагировал Путин. Российская компания MOBITRUCK (МОБИТРАК) является производителем мобильных торговых объектов, в том числе фудтраков для продажи еды, ресторанов на колесах. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии. Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". 2025-07-03T16:05 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, сша, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)