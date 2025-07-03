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Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики - РИА Новости, 03.07.2025
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16:05 03.07.2025 (обновлено: 16:11 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ssha-2026966561.html
Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики
Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики - РИА Новости, 03.07.2025
Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:05:00+03:00
2025-07-03T16:11:00+03:00
экономика
технологии
россия
сша
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич доложил Путину, грузовики компании Mobitruck для продажи еды, сейчас продаются в том числе и в США. "Умные люди. То, что нужно - то покупают", - отреагировал Путин. Российская компания MOBITRUCK (МОБИТРАК) является производителем мобильных торговых объектов, в том числе фудтраков для продажи еды, ресторанов на колесах. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
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россия
сша
москва
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60
Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших"
Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии. Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
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экономика, технологии, россия, сша, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин оценил решение бизнесменов из США закупать российские грузовики

Путин: американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич доложил Путину, грузовики компании Mobitruck для продажи еды, сейчас продаются в том числе и в США.
"Умные люди. То, что нужно - то покупают", - отреагировал Путин.
Российская компания MOBITRUCK (МОБИТРАК) является производителем мобильных торговых объектов, в том числе фудтраков для продажи еды, ресторанов на колесах.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияСШАМоскваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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