https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html

США хотят отдать Украину России, заявили в Раде

США хотят отдать Украину России, заявили в Раде - РИА Новости, 03.07.2025

США хотят отдать Украину России, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после информации о приостановке американской помощи Киеву заявила, что США хотят отдать Украину России. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:01:00+03:00

2025-07-03T15:01:00+03:00

2025-07-03T15:01:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после информации о приостановке американской помощи Киеву заявила, что США хотят отдать Украину России. Накануне Безуглая заявила, что Вашингтон больше не является союзником Киева. "Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России… Прекращение поставок критических боеприпасов даже до того, как завершится помощь, одобренная американским парламентом и предыдущим президентом, и именно тех, которые действительно являются критическими — это лишь часть мозаики, как отдать Украину России и продолжить заниматься дальше своими делами: "да заберите их уже, достали", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, этот год для Украины будет очень сложным. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250702/pomosch-2026699119.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, верховная рада украины