https://ria.ru/20250703/ssha-2026926405.html
"Ирония судьбы". В США признали неудобную правду о российских территориях
"Ирония судьбы". В США признали неудобную правду о российских территориях - РИА Новости, 03.07.2025
"Ирония судьбы". В США признали неудобную правду о российских территориях
Ресурсы, которые США хотели получить после подписания сделки с Украиной, оказались под контролем России, пишет The National Interest. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:34:00+03:00
2025-07-03T13:34:00+03:00
2025-07-03T13:34:00+03:00
вооруженные силы украины
дональд трамп
украина
в мире
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000478394_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_147cba32f6b18d56983f26f106d8b546.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ресурсы, которые США хотели получить после подписания сделки с Украиной, оказались под контролем России, пишет The National Interest."По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России (На момент подписания сделки по минералам между Киевом и Вашингтоном. — Прим. ред.), были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — говорится в материале.По словам автора, ВС России необратимо продвигались, в конечном итоге освободив населенный пункт."Москва возьмет то, что хочет, — независимо от того, что Запад думает по этому поводу", — пишет журнал.Отмечается, что Украина при этом никогда не относилась к сделке серьезно и понимала, что многие из полезных ископаемых, которые так хотел американский президент Дональд Трамп, изначально находились в руках России.В мае Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что договор по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины при этом остаются в собственности и под контролем Киева.Российская армия 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освободила Шевченко в ДНР. Село было одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026864324.html
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026887529.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000478394_328:0:2995:2000_1920x0_80_0_0_981897cb27b1ca6a16b5c3751b24c9ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, дональд трамп, украина, в мире, россия, киев
Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Украина, В мире, Россия, Киев
"Ирония судьбы". В США признали неудобную правду о российских территориях
NI: РФ контролирует ресурсы, которые США хотели получить после сделки с Украиной