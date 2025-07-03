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Приостановка США поставок оружия Украине будет иметь последствия, пишет WP - РИА Новости, 03.07.2025
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10:43 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ssha-2026886347.html
Приостановка США поставок оружия Украине будет иметь последствия, пишет WP
Приостановка США поставок оружия Украине будет иметь последствия, пишет WP - РИА Новости, 03.07.2025
Приостановка США поставок оружия Украине будет иметь последствия, пишет WP
Приостановка США поставок вооружения на Украину может иметь разрушительные и необратимые последствия, а также власти Киева могут потерпеть крах без немедленного РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:43:00+03:00
2025-07-03T10:43:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановка США поставок вооружения на Украину может иметь разрушительные и необратимые последствия, а также власти Киева могут потерпеть крах без немедленного увеличения помощи, пишет американская газета Washington Post. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Но приостановка поставок этих важнейших систему вооружения на Украину... может иметь разрушительные и необратимые последствия", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Украина сталкивается с острой нехваткой оружия и военных. "Без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах", - добавляет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
Приостановка США поставок оружия Украине будет иметь последствия, пишет WP

WP: приостановка США поставок оружия Киеву может иметь серьезные последствия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановка США поставок вооружения на Украину может иметь разрушительные и необратимые последствия, а также власти Киева могут потерпеть крах без немедленного увеличения помощи, пишет американская газета Washington Post.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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"Но приостановка поставок этих важнейших систему вооружения на Украину... может иметь разрушительные и необратимые последствия", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Украина сталкивается с острой нехваткой оружия и военных.
"Без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах", - добавляет газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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