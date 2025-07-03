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СМИ: при крушении самолета в Нью-Джерси госпитализировали пять человек
СМИ: при крушении самолета в Нью-Джерси госпитализировали пять человек - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: при крушении самолета в Нью-Джерси госпитализировали пять человек
По меньшей мере пять человек были срочно госпитализированы в результате крушения самолета, произошедшего в округе Глостер штата Нью-Джерси, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:23:00+03:00
2025-07-03T02:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. По меньшей мере пять человек были срочно госпитализированы в результате крушения самолета, произошедшего в округе Глостер штата Нью-Джерси, сообщает телеканал ABC. "Официальные лица сообщают, что по меньшей мере пять человек были экстренно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии нет," – говорится в репортаже. Всего на борту самолета было 14 человек. Вечером местного времени (в ночь на четверг по Москве) в аэропорту Кросс-Киз в Уильямстауне произошла чрезвычайная ситуация. Более точной информации о причинах и обстоятельствах случившегося нет.
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в мире, нью-джерси, москва
В мире, Нью-Джерси, Москва
СМИ: при крушении самолета в Нью-Джерси госпитализировали пять человек
ABC: при крушении самолета в Нью-Джерси госпитализировали пять человек