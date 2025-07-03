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Sputnik Brasil отметил десятилетие панельной дискуссией о роли БРИКС

Sputnik Brasil отметил десятилетие панельной дискуссией о роли БРИКС - РИА Новости, 03.07.2025

Sputnik Brasil отметил десятилетие панельной дискуссией о роли БРИКС

В3 июля, в преддверии саммита БРИКС, Sputnik Brasil в присутствии ведущих экспертов и журналистов популярных бразильских и иностранных СМИ торжественно... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:27:00+03:00

2025-07-03T18:27:00+03:00

2025-07-03T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В3 июля, в преддверии саммита БРИКС, Sputnik Brasil в присутствии ведущих экспертов и журналистов популярных бразильских и иностранных СМИ торжественно анонсировал запуск круглосуточного вещания радио Sputnik на португальском языке с 1 августа 2025 года. На одной из частот в FM-диапазоне будут транслироваться аналитические программы, авторские подкасты и новостные выпуски, доступные жителям агломерации Рио-де-Жанейро с населением в 13,5 миллионов человек. Таким образом, Sputnik станет единственным российским СМИ, выходящим в эфир в формате 24/7 на португальском языке на территории крупнейшей южноамериканской страны."Символично, что мы запускаем круглосуточное радиовещание на португальском языке в год бразильского председательства в БРИКС. Мы понимаем, что Бразилия, с ее технологическими и экономическими возможностями, с ее готовностью проводить независимую суверенную политику, является ориентиром не только для соседей по региону, но и для стран Глобального юга в целом", - отметила руководитель Sputnik Brasil и Sputnik Mundo Дарья Юрьева.В рамках прошедшей в Рио-де-Жанейро панельной дискуссии на тему "БРИКС как залог экономического, медийного и смыслового суверенитета для Глобального Юга" ведущие лидеры общественного мнения из России, Бразилии и США поздравили Sputnik Brasil с юбилеем и отметили роль немейнстримных СМИ в построении нового многополярного миропорядка. Перед гостями мероприятия выступили российский философ Александр Дугин, бразильский экономист и бывший вице-президент Нового банка развития Пауло Ногейра Батиста-младший, американский журналист Гленн Гринвальд, профессор экономики Университета штата Рио-де-Жанейро Элиас Жаббур и геополитический аналитик Пепе Эскобар.Sputnik – одно из крупнейших международных информационных агентств и радио, работающее на более чем 30 языках.Sputnik Brasil — это сайт, радио и десятки проектов во всех ведущих соцсетях и мессенджерах c 40 миллионами просмотров в месяц. Telegram канал Sputnik Brasil согласно данным TGStat входит в пятерку крупнейших новостных каналов Бразилии и обгоняет таких конкурентов, как BBC News Brasil.

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