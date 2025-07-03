https://ria.ru/20250703/spisok-2026981382.html

"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским

"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским - РИА Новости, 03.07.2025

"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским

Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:47:00+03:00

2025-07-03T16:47:00+03:00

2025-07-03T16:47:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: 1. террористическое сообщество Народное коммунистическое движение* (НКД*)", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций

https://ria.ru/20250701/peterburg-2026555916.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)