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"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским - РИА Новости, 03.07.2025
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16:47 03.07.2025
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"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским - РИА Новости, 03.07.2025
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:47:00+03:00
2025-07-03T16:47:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: 1. террористическое сообщество Народное коммунистическое движение* (НКД*)", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским

Росфинмониторинг внес "Народное коммунистическое движение" в список террористов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта ведомства.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: 1. террористическое сообщество Народное коммунистическое движение* (НКД*)", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций
Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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1 июля, 16:17
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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