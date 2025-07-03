https://ria.ru/20250703/spisok-2026981382.html
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским - РИА Новости, 03.07.2025
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:47:00+03:00
2025-07-03T16:47:00+03:00
2025-07-03T16:47:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сообщество "Народное коммунистическое движение"* в перечень террористических и экстремистских организаций, свидетельствуют данные с сайта ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: 1. террористическое сообщество Народное коммунистическое движение* (НКД*)", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций
https://ria.ru/20250701/peterburg-2026555916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
Росфинмониторинг внес "Народное коммунистическое движение" в список террористов