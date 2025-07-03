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Спецоперация, 3 июля: освобождение населенных пунктов Разино и Меловое - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/spetsoperatsiya-2027029536.html
Спецоперация, 3 июля: освобождение населенных пунктов Разино и Меловое
Спецоперация, 3 июля: освобождение населенных пунктов Разино и Меловое - РИА Новости, 03.07.2025
Спецоперация, 3 июля: освобождение населенных пунктов Разино и Меловое
Российские войска взяли под контроль Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, средства ПВО сбили ночью 69 беспилотников над регионами России, заместитель... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:47:00+03:00
2025-07-03T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганск
михаил гудков
владимир путин
манолис пилавов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, средства ПВО сбили ночью 69 беспилотников над регионами России, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. ВС РФ взяли под контроль Разино и МеловоеРоссийские войска взяли под контроль населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных дронов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотников, в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Путин сообщил, что в четверг поговорит с ТрампомПрезидент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него "протокольном мероприятии", речь шла о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". ПВО сбила за ночь 69 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 69 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. 27 дронов сбиты над Белгородской областью, 22 – над Воронежской, десять – над Липецкой, восемь – над Курской и два – над Крымом. Заместитель главкома ВМФ России, генерал Гудков погиб в Курской областиЗаместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Экс-глава администрации Луганска погиб в результате взрываЭкс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Погибший при взрыве в четверг в Луганске бывший глава администрации города находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) с 2015 года, свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. Согласно опубликованным МВД Украины данным, Пилавов находился в розыске с 12 февраля 2015 года. Его обвиняли по трем статьям: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации". Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 год. ФСБ задержала в Петербурге девушку во время закладки бомбы под машинуСиловики задержали девушку 2002 года рождения в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ РФ. Подчеркивается, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. По данным ведомства, выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства. Песков: в согласовании сроков нового раунда переговоров РФ и Украины нет "затыков"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам. По его словам, в процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков".
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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"Неловко заставлять себя ждать, обидится еще" – Путин о предстоящем разговоре с Трампом
"Неловко заставлять себя ждать, обидится еще". Такими словами Путин завершил общение с участниками форума АСИ.
2025-07-03T18:47
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Кадры с места взрыва в Луганске
Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали.
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россия, украина, луганск, михаил гудков, владимир путин, манолис пилавов, вооруженные силы украины, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганск, Михаил Гудков, Владимир Путин, Манолис Пилавов, Вооруженные силы Украины, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 3 июля: освобождение населенных пунктов Разино и Меловое

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, средства ПВО сбили ночью 69 беспилотников над регионами России, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области.

ВС РФ взяли под контроль Разино и Меловое

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных дронов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотников, в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Разино
Подразделения группировки войск Центр освободили село Разино - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Разино
© Инфографика Российские военные освободили Меловое в Харьковской области -
 Российские военные освободили Меловое в Харьковской области - - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Инфографика
Российские военные освободили Меловое в Харьковской области -

Путин сообщил, что в четверг поговорит с Трампом

Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него "протокольном мероприятии", речь шла о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

ПВО сбила за ночь 69 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 69 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. 27 дронов сбиты над Белгородской областью, 22 – над Воронежской, десять – над Липецкой, восемь – над Курской и два – над Крымом.

Заместитель главкома ВМФ России, генерал Гудков погиб в Курской области

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера "Архангельск"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера "Архангельск"

Экс-глава администрации Луганска погиб в результате взрыва

Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.
Полицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
Вчера, 17:01
Погибший при взрыве в четверг в Луганске бывший глава администрации города находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) с 2015 года, свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел.
Согласно опубликованным МВД Украины данным, Пилавов находился в розыске с 12 февраля 2015 года. Его обвиняли по трем статьям: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации".
Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 год.

ФСБ задержала в Петербурге девушку во время закладки бомбы под машину

Силовики задержали девушку 2002 года рождения в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ РФ.
Подчеркивается, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
Вчера, 17:47
По данным ведомства, выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства.

Песков: в согласовании сроков нового раунда переговоров РФ и Украины нет "затыков"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам. По его словам, в процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганскМихаил ГудковВладимир ПутинМанолис ПилавовВооруженные силы УкраиныАгентство стратегических инициатив (АСИ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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