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Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.07.2025
Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении
Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:06:00+03:00
2025-07-03T05:06:00+03:00
2025-07-03T05:06:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", благодаря слаженным действиям и эффективному взаимодействию с подразделением БПЛА уничтожил замаскированный минометный расчет ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что работа артиллерии с подразделениями БПЛА, которые ведут разведку местности и корректируют огонь в режиме реального времени, обеспечивает высокую точность ударов. "Был как раз поражен расчет миномета: отработали четыре снаряда, три попали в цель, и сразу полетели "птички" (противника), то есть пришлось укрываться", - рассказал журналистам наводчик орудия Д-30 с позывным "Бост".
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении
Минобороны: расчет Д-30 уничтожил миномет ВСУ на Ореховском направлении