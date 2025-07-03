https://ria.ru/20250703/spetsoperatsiya-2026854089.html

Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.07.2025

Артиллеристы уничтожили "спрятанный" миномет ВСУ на Ореховском направлении

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:06:00+03:00

2025-07-03T05:06:00+03:00

2025-07-03T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", благодаря слаженным действиям и эффективному взаимодействию с подразделением БПЛА уничтожил замаскированный минометный расчет ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что работа артиллерии с подразделениями БПЛА, которые ведут разведку местности и корректируют огонь в режиме реального времени, обеспечивает высокую точность ударов. "Был как раз поражен расчет миномета: отработали четыре снаряда, три попали в цель, и сразу полетели "птички" (противника), то есть пришлось укрываться", - рассказал журналистам наводчик орудия Д-30 с позывным "Бост".

https://ria.ru/20250703/spetsoperatsiya-2026853976.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)