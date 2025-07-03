https://ria.ru/20250703/spetsoperatsiya-2026853976.html

"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ

"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025

"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ

Расчёт буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:04:00+03:00

2025-07-03T05:04:00+03:00

2025-07-03T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Расчёт буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчет орудия выполнил наводку по полученным координатам и огнём 152-мм снарядов уничтожил передовой командный пункт ВСУ и район размещения личного состава противника на дистанции более 20 километров.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)