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"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/spetsoperatsiya-2026853976.html
"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ
"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ
Расчёт буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:04:00+03:00
2025-07-03T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Расчёт буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчет орудия выполнил наводку по полученным координатам и огнём 152-мм снарядов уничтожил передовой командный пункт ВСУ и район размещения личного состава противника на дистанции более 20 километров.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Гиацинт" группировки "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ

Минобороны: "Гиацинт" уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Расчёт буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчет орудия выполнил наводку по полученным координатам и огнём 152-мм снарядов уничтожил передовой командный пункт ВСУ и район размещения личного состава противника на дистанции более 20 километров.
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