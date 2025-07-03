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Сомы-людоеды: гиганты глубин, которые могут утащить под воду даже медведя

Сомы-людоеды: гиганты глубин, которые могут утащить под воду даже медведя - РИА Новости, 03.07.2025

Сомы-людоеды: гиганты глубин, которые могут утащить под воду даже медведя

Жуткие новости пришли из Германии, где двухметровый сом напал на участников фестиваля Burning Beach, отдыхающих на озере Бромбахзее в Баварии. Огромная рыба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:30:00+03:00

2025-07-03T18:30:00+03:00

2025-07-03T18:30:00+03:00

бавария

германия

россия

владимир кондратьев

peta

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Жуткие новости пришли из Германии, где двухметровый сом напал на участников фестиваля Burning Beach, отдыхающих на озере Бромбахзее в Баварии. Огромная рыба укусила пять человек, сообщило издание inFranken.de.Прибывшие на место полицейские были вынуждены застрелить сома из табельного оружия, и хотя зоозащитники раскритиковали действия сотрудников полиции, Баварская ассоциация рыболовов назвала поступок верным – кто знает, на что ещё способна рыба в период нереста.Ведь известны куда более страшные случаи нападения сомов, причем не только на людей.Выстрелы на фестивале в БаварииСлучившийся инцидент произошел в пятницу, 20 июня. Гигантский сом, весом около 90 кг, покусал пять человек. Всем пострадавшим с укусами и рваными ранами оказали помощь спасатели из Баварского Красного Креста.После рыба продолжала вести себя крайне агрессивно. Сом находился в районе пляжа и неоднократно нападал на пловцов.Сотрудникам полиции и водной охраны пришлось закрыть зону купания и трижды выстрелить из табельного оружия в двухметровую рыбу. После чего его вытащили из воды два рыбака.Происшедшее вызвало большой резонанс в социальных сетях среди зоозащитников. Организации по защите животных PETA даже подала уголовную жалобу, указав, что сом весом 90 кг и длиной более двух метров просто защищал свой выводок."Бедная рыбка", способная утащить под воду ребенкаОднако Майкл, представитель полицейского управления Центральной Франконии, Майкл Петцольд высказывает другую точку зрения: "Мы понимаем каждого борца за права животных и любителя рыб, который говорит: "Бедная рыбка"". Но в этом случае, по его словам, существует "значительный риск для безопасности".Хотя травмы, которые сом пострадавшим, не были серьезными, но "при панической реакции также может быстро случиться так, что человек утонет или, например, ребенка утащат под поверхность воды".Баварская ассоциация рыболовов поддержала действия сотрудников полиции, подчеркнув, что поведение сома в период нереста может быть непредсказуемым.Пятиметровые гиганты под водойО том, что сом может представлять опасность для человека в России знают не понаслышке.Сом является одним из самых крупных пресноводных хищников в нашей стране. Эти речные гиганты способны достигать впечатляющих размеров — до 5 метров в длину, хотя таких экземпляров осталось буквально единицы, ведь столь огромные особи должны быть весьма почтенного возраста, более ста лет.Но даже более распространенные особи длиной 2,5-3 метра представляют серьезную угрозу. Особенно опасными сома делают его охотничьи привычки. Он прячет свою добычу на дне — обычно в корягах и дожидается, пока микроорганизмы начнут разлагать тело жертвы.Высасывает свою жертву и опасен для человека"Он не разрывает и не кусает добычу, поскольку его зубы слишком мелкие. Вместо этого сом высасывает жертву после того, как бактерии начинают ее разлагать. Это относится и к крупной добыче — собакам, а в редких случаях даже к человеку", — объясняет доктор биологических наук, профессор, гидробиолог Юрий Симаков.По мнению ученого, хотя человек и не входит в естественный рацион сома, встреча с крупной особью может закончиться трагически."Сомы длиной от 2,5-3 метров физически способны затащить человека в воду и употребить в пищу, хотя на практике такое происходит редко, поскольку люди не являются их типичной добычей", — поясняет профессор.Рыбы вполне могут проявлять агрессию, если их потревожить или они почувствуют угрозу, крупные особи способны переворачивать лодки и затаскивать людей под воду.Он вцепился в мою руку, как собака, и начал тянуть под водуОдну такую историю рассказал донской рыбак Владимир Кондратьев, на которого гигантская рыба напала во время рыбалки: "Моя лодка начала сильно раскачиваться, а затем перевернулась, и я оказался в воде. Я увидел огромного сома, размером с меня. Он вцепился в мою руку, как собака, и начал тянуть под воду".К счастью, Владимиру удалось отбиться от хищника лишь благодаря охотничьему ножу, который он взял с собой для разделки рыбы."Я схватил этот нож и нанёс несколько беспорядочных ударов по рыбьей морде, после чего сом отпустил меня и скрылся. Мне с трудом удалось доплыть до берега. Раненую руку пришлось лечить целую неделю, а желание рыбачить подальше от берега напрочь исчезло". — продолжил рыбак.Нападают и на медведейСомы представляют большую опасность и для животных, могут охотится на собак, водоплавающих птиц и другую живность. Жертвой сома может стать даже медведь."Известны случаи, когда крупные сомы затаскивали под воду даже медведей. Когда медведь ловит рыбу на мелководье, гигантский сом может схватить его и утащить на глубину. Даже такой сильный хищник не способен противостоять рыбе таких размеров". — рассказал профессор, гидробиолог Юрий Симаков.Важно отметить, что хотя вероятность нападения этих рыб на человека действительно крайне мала.Сам факт того, что такие нападения теоретически возможны, должен заставить отдыхающих относиться к выбору мест для купания с большей долей ответственности.

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бавария, германия, россия, владимир кондратьев, peta