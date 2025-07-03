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Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/soldaty-2026882325.html
Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов
Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.07.2025
Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов
Попавшие в плен солдаты ВСУ благодарят российских бойцов за то, что те вывели их с передовой, спасая от украинских военных, которые убивают пытающихся сдаться... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:25:00+03:00
2025-07-03T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Попавшие в плен солдаты ВСУ благодарят российских бойцов за то, что те вывели их с передовой, спасая от украинских военных, которые убивают пытающихся сдаться своих же товарищей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Большая часть этих пленных, когда мы их берем и когда они понимают, что мы их реально вывели из этого состояния постоянных боестолкновений, что они остались живы, они в большинстве своем всегда говорят слова огромной благодарности. Они очень благодарны бывают, потому что вывести пленного с передовой - это очень тяжело, потому что их же собратья пытаются сделать все для того, чтобы их убить и не дать им возможность попасть в плен", - рассказал Алаудинов.
https://ria.ru/20250703/vsu--2026864171.html
РИА Новости
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апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов

Алаудинов: украинские пленные благодарят военных РФ за спасение от ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Попавшие в плен солдаты ВСУ благодарят российских бойцов за то, что те вывели их с передовой, спасая от украинских военных, которые убивают пытающихся сдаться своих же товарищей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Большая часть этих пленных, когда мы их берем и когда они понимают, что мы их реально вывели из этого состояния постоянных боестолкновений, что они остались живы, они в большинстве своем всегда говорят слова огромной благодарности. Они очень благодарны бывают, потому что вывести пленного с передовой - это очень тяжело, потому что их же собратья пытаются сделать все для того, чтобы их убить и не дать им возможность попасть в плен", - рассказал Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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