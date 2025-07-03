https://ria.ru/20250703/soldaty-2026882325.html

Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов

Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.07.2025

Пленные ВСУ благодарят российских военных за спасение, заявил Алаудинов

Попавшие в плен солдаты ВСУ благодарят российских бойцов за то, что те вывели их с передовой, спасая от украинских военных, которые убивают пытающихся сдаться... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:25:00+03:00

2025-07-03T10:25:00+03:00

2025-07-03T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

апти алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Попавшие в плен солдаты ВСУ благодарят российских бойцов за то, что те вывели их с передовой, спасая от украинских военных, которые убивают пытающихся сдаться своих же товарищей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Большая часть этих пленных, когда мы их берем и когда они понимают, что мы их реально вывели из этого состояния постоянных боестолкновений, что они остались живы, они в большинстве своем всегда говорят слова огромной благодарности. Они очень благодарны бывают, потому что вывести пленного с передовой - это очень тяжело, потому что их же собратья пытаются сделать все для того, чтобы их убить и не дать им возможность попасть в плен", - рассказал Алаудинов.

https://ria.ru/20250703/vsu--2026864171.html

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апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)