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Капитальный ремонт в детской школе искусств в Смоленской области завершили - РИА Новости, 03.07.2025
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Смоленская область
 
09:44 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/smolensk-2026871662.html
Капитальный ремонт в детской школе искусств в Смоленской области завершили
Капитальный ремонт в детской школе искусств в Смоленской области завершили - РИА Новости, 03.07.2025
Капитальный ремонт в детской школе искусств в Смоленской области завершили
Капитальный ремонт в детской школе искусств Хиславичского округа в Смоленской области завершили в этом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:44:00+03:00
2025-07-03T09:44:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт в детской школе искусств Хиславичского округа в Смоленской области завершили в этом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери заменили, но при этом сохранили исторический облик здания — обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку. В учебных классах установили новую мебель. В краеведческий музей, который располагается в школе искусств, в рамках национального проекта "Семья" приобрели новое оборудование стоимостью 6 миллионов рублей — интерактивные панели, витрины и другое. По его словам, на данный момент идет благоустройство школьного двора. На территории уже уложили брусчатку и высадили декоративные растения. Здесь также будут установлены ограждения, выровнен грунт и посажена газонная трава. "Сделаем так, чтобы весь комплекс школы искусств соответствовал современным стандартам. Уверен, что эти изменения сделают учреждение более привлекательным для обучения юных жителей Хиславичского округа, и еще больше детей смогут раскрыть свои таланты", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор указал, что данная работа проводится по всей области. За последние два года в регионе отремонтированы и оснащены новым оборудованием 49 домов культуры, 12 школ искусств. В 2025 году в планах провести ремонтные работы и оснастить 24 дома культуры и 10 детских школ искусств.
https://ria.ru/20250630/smolensk-2026284784.html
https://ria.ru/20250701/gubernator-2026612430.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Капитальный ремонт в детской школе искусств в Смоленской области завершили

В Смоленской области завершен капремонт Хиславичской детской школы искусств

© Фото : Василий Анохин/TelegamДетская школа искусств Хиславичского округа в Смоленской области после капитального ремонта
Детская школа искусств Хиславичского округа в Смоленской области после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegam
Детская школа искусств Хиславичского округа в Смоленской области после капитального ремонта
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт в детской школе искусств Хиславичского округа в Смоленской области завершили в этом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери заменили, но при этом сохранили исторический облик здания — обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку. В учебных классах установили новую мебель.
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В краеведческий музей, который располагается в школе искусств, в рамках национального проекта "Семья" приобрели новое оборудование стоимостью 6 миллионов рублей — интерактивные панели, витрины и другое.
По его словам, на данный момент идет благоустройство школьного двора. На территории уже уложили брусчатку и высадили декоративные растения. Здесь также будут установлены ограждения, выровнен грунт и посажена газонная трава.
"Сделаем так, чтобы весь комплекс школы искусств соответствовал современным стандартам. Уверен, что эти изменения сделают учреждение более привлекательным для обучения юных жителей Хиславичского округа, и еще больше детей смогут раскрыть свои таланты", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор указал, что данная работа проводится по всей области. За последние два года в регионе отремонтированы и оснащены новым оборудованием 49 домов культуры, 12 школ искусств. В 2025 году в планах провести ремонтные работы и оснастить 24 дома культуры и 10 детских школ искусств.
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