https://ria.ru/20250703/smi-2027050154.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.07.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы раздаются в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:43:00+03:00
2025-07-03T20:43:00+03:00
2025-07-03T20:44:00+03:00
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство "Укринформ". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Киевской городской администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250703/bpla-2026889378.html
киев
россия
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги