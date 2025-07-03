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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.07.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы раздаются в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 03.07.2025

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство "Укринформ". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Киевской городской администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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