https://ria.ru/20250703/smi-2027031701.html

Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ

Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025

Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ

Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Мирзаев убит в результате российского удара по городу Гуляйполе в Запорожской области,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:57:00+03:00

2025-07-03T18:57:00+03:00

2025-07-03T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

авдеевка

владимир зеленский

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Мирзаев убит в результате российского удара по городу Гуляйполе в Запорожской области, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". Украинское издание "Новости Донбасса" ранее сообщало, что в результате российского удара убит заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк. Два дня назад украинский "24-й канал" сообщил о гибели командира этой бригады Сергея Захаревича. Позже Владимир Зеленский признал гибель Захаревича и других военнослужащих 110-й бригады в результате удара по Гуляйполю в Запорожской области. "Погиб не только командир 110-й бригады, но также его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. 110-й отдельная механизированная бригада ВСУ была задействована в ходе боев за Авдеевку вплоть до ее освобождения российскими войсками в марте 2024 года.

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запорожская область, авдеевка, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины