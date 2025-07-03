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Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/smi-2027031701.html
Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ
Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ
Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Мирзаев убит в результате российского удара по городу Гуляйполе в Запорожской области,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:57:00+03:00
2025-07-03T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
авдеевка
владимир зеленский
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Мирзаев убит в результате российского удара по городу Гуляйполе в Запорожской области, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". Украинское издание "Новости Донбасса" ранее сообщало, что в результате российского удара убит заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк. Два дня назад украинский "24-й канал" сообщил о гибели командира этой бригады Сергея Захаревича. Позже Владимир Зеленский признал гибель Захаревича и других военнослужащих 110-й бригады в результате удара по Гуляйполю в Запорожской области. "Погиб не только командир 110-й бригады, но также его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. 110-й отдельная механизированная бригада ВСУ была задействована в ходе боев за Авдеевку вплоть до ее освобождения российскими войсками в марте 2024 года.
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запорожская область
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запорожская область, авдеевка, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Авдеевка, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ: ВС России ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ

При ударе ВС РФ по Гуляйполю умер начальник штаба бригады ВСУ Мирзаев

© Фото : соцсетиВалерий Мирзаев
Валерий Мирзаев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : соцсети
Валерий Мирзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Мирзаев убит в результате российского удара по городу Гуляйполе в Запорожской области, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
Украинское издание "Новости Донбасса" ранее сообщало, что в результате российского удара убит заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Романюк. Два дня назад украинский "24-й канал" сообщил о гибели командира этой бригады Сергея Захаревича. Позже Владимир Зеленский признал гибель Захаревича и других военнослужащих 110-й бригады в результате удара по Гуляйполю в Запорожской области.
"Погиб не только командир 110-й бригады, но также его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
110-й отдельная механизированная бригада ВСУ была задействована в ходе боев за Авдеевку вплоть до ее освобождения российскими войсками в марте 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьАвдеевкаВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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