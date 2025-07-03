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СК рассказал подробности о пропавшей в Норильске женщине
СК рассказал подробности о пропавшей в Норильске женщине - РИА Новости, 03.07.2025
СК рассказал подробности о пропавшей в Норильске женщине
Женщина-охранник, пропавшая после обрушения грунта в 1 километре от рудника "Маяк" в Норильске, охраняла место предыдущего обвала, которое произошло в апреле... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:59:00+03:00
2025-07-03T15:59:00+03:00
2025-07-03T16:06:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Женщина-охранник, пропавшая после обрушения грунта в 1 километре от рудника "Маяк" в Норильске, охраняла место предыдущего обвала, которое произошло в апреле этого года, сообщили журналистам в ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. Инцидент произошел 28 июня. Прокуратура Красноярского края сообщила, что возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт на площади 132 квадратных метра. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. Позже в ведомстве уточнили, что грунт обрушился из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП. В Норильске был введен режим ЧС муниципального характера. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в четверг сообщило о возбуждении уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. На данный момент местонахождение 59-летней женщины не установлено, поисковые мероприятия продолжается. "В этом месте в апреле уже был обвал. Люди стали ходить и смотреть. В связи с этим поставили пост охраны, так как там было опасно", - говорится в сообщении ГСУСК. Также региональное управление СК обратилось к директору Арктического научно-исследовательского университета геотехнической безопасности с просьбой разъяснить причины обвала. Он пояснил следователям, что обрушение могло произойти в результате совокупности факторов, один из основных – климатический. "Любая оттаявшая зона притягивает грунтовые и поверхностные воды. Ранее, в 1970-х годах, когда проводили геологические исследования, то в указанном месте были выявлены ледяные линзы, то есть сплошной слой льда. В случае его таяния образуется пустота, что приводит к обрушению грунта", - добавили в ведомстве.
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происшествия, норильск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал подробности о пропавшей в Норильске женщине
СК: женщина, пропавшая в Норильске, охраняла место предыдущего обрушения грунта
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Женщина-охранник, пропавшая после обрушения грунта в 1 километре от рудника "Маяк" в Норильске, охраняла место предыдущего обвала, которое произошло в апреле этого года, сообщили журналистам в ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Инцидент произошел 28 июня. Прокуратура Красноярского края
сообщила, что возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска
обрушился грунт на площади 132 квадратных метра. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. Позже в ведомстве уточнили, что грунт обрушился из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП. В Норильске был введен режим ЧС муниципального характера.
Управление СК РФ
по Красноярскому краю и Хакасии
в четверг сообщило о возбуждении уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. На данный момент местонахождение 59-летней женщины не установлено, поисковые мероприятия продолжается.
"В этом месте в апреле уже был обвал. Люди стали ходить и смотреть. В связи с этим поставили пост охраны, так как там было опасно", - говорится в сообщении ГСУСК.
Также региональное управление СК обратилось к директору Арктического научно-исследовательского университета геотехнической безопасности с просьбой разъяснить причины обвала. Он пояснил следователям, что обрушение могло произойти в результате совокупности факторов, один из основных – климатический.
"Любая оттаявшая зона притягивает грунтовые и поверхностные воды. Ранее, в 1970-х годах, когда проводили геологические исследования, то в указанном месте были выявлены ледяные линзы, то есть сплошной слой льда. В случае его таяния образуется пустота, что приводит к обрушению грунта", - добавили в ведомстве.