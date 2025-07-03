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В ЦБ считают, что цены на сигареты и алкоголь должны расти быстрее инфляции - РИА Новости, 03.07.2025
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18:25 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sigarety-2027020318.html
В ЦБ считают, что цены на сигареты и алкоголь должны расти быстрее инфляции
В ЦБ считают, что цены на сигареты и алкоголь должны расти быстрее инфляции - РИА Новости, 03.07.2025
В ЦБ считают, что цены на сигареты и алкоголь должны расти быстрее инфляции
Цены на сигареты и алкоголь в России должны расти быстрее инфляции, эти товары должны становиться менее доступными для россиян, заявил советник главы ЦБ РФ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:25:00+03:00
2025-07-03T18:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
кирилл тремасов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Цены на сигареты и алкоголь в России должны расти быстрее инфляции, эти товары должны становиться менее доступными для россиян, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе Банка России. "Что-что, а сигареты и алкоголь - здесь относительные цели. На мой взгляд, они должны меняться быстрее", - сказал Тремасов, представляя данные ЦБ по темпам роста цен на различные товары и услуги. "Эти товары должны становиться, скажем, полностью менее доступными для своих клиентов", - добавил он. Он представил графики, согласно которым в последнее время цены на табак и крепкий алкоголь, которые являются регулируемыми в России, росли темпами ниже инфляции. "Есть такие регулируемые компоненты, как сигареты, алкоголь - это ужасные графики, в моем понимании. Они почему ужасные? Они показывают это изменение цен. То есть алкоголь и сигареты становятся более доступными. С каждым годом все более и более доступны", - сказал Тремасов. По его словам, это хорошо с точки зрения влияния на общую инфляцию, но плохо для здоровья нации. "Да, для ценовой стабильности, для борьбы с инфляцией, это, наверное, хорошо, но мы больше выиграем, если будем более здоровой нацией", - заявил советник главы ЦБ.
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здоровье - общество, россия, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф)
Здоровье - Общество, Россия, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ считают, что цены на сигареты и алкоголь должны расти быстрее инфляции

Советник главы ЦБ Тремасов: сигареты и алкоголь должны дорожать быстрее инфляции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Цены на сигареты и алкоголь в России должны расти быстрее инфляции, эти товары должны становиться менее доступными для россиян, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе Банка России.
«
"Что-что, а сигареты и алкоголь - здесь относительные цели. На мой взгляд, они должны меняться быстрее", - сказал Тремасов, представляя данные ЦБ по темпам роста цен на различные товары и услуги.
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«
"Эти товары должны становиться, скажем, полностью менее доступными для своих клиентов", - добавил он.
Он представил графики, согласно которым в последнее время цены на табак и крепкий алкоголь, которые являются регулируемыми в России, росли темпами ниже инфляции.
"Есть такие регулируемые компоненты, как сигареты, алкоголь - это ужасные графики, в моем понимании. Они почему ужасные? Они показывают это изменение цен. То есть алкоголь и сигареты становятся более доступными. С каждым годом все более и более доступны", - сказал Тремасов.
По его словам, это хорошо с точки зрения влияния на общую инфляцию, но плохо для здоровья нации. "Да, для ценовой стабильности, для борьбы с инфляцией, это, наверное, хорошо, но мы больше выиграем, если будем более здоровой нацией", - заявил советник главы ЦБ.
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Здоровье - ОбществоРоссияКирилл ТремасовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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