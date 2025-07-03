https://ria.ru/20250703/shvetsija-2026904055.html

Швеция выделит Украине 157 миллионов долларов на военную помощь

Швеция выделит Украине 157 миллионов долларов на военную помощь - РИА Новости, 03.07.2025

Швеция выделит Украине 157 миллионов долларов на военную помощь

Швеция выделит Украине 157 миллионов долларов на военную помощь, в поставку войдут более 10 стволов для самоходной артиллерийской установки Archer, заявил... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:01:00+03:00

2025-07-03T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Швеция выделит Украине 157 миллионов долларов на военную помощь, в поставку войдут более 10 стволов для самоходной артиллерийской установки Archer, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. "Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон (157 миллионов долларов - ред.) … на новые военные возможности Украины. Она (поставка - ред.) состоит из более чем 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойных и подводных возможностей, а также большей логистической поддержки", - написал Йонсон в соцсети X. По словам министра, Швеция также закупит для передачи Киеву грузовики Volvo и Scania и контейнеры для разгрузки оборонного оборудования. В марте шведское минобороны сообщило, что передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок Archer и пять контрбатарейных радарных систем Arthur. Посол России в Швеции Сергей Беляев 28 мая рассказал в интервью РИА Новости, что королевство с начала российской специальной военной операции поставило Украине "серьезные" типы вооружений на 8,2 миллиарда долларов, среди них: самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), БТР, БМП, танки, артиллерийские системы и боевые катера. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026878134.html

https://ria.ru/20250702/pentagon-2026666308.html

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в мире, технологии, украина, россия, швеция, сергей беляев, сергей лавров, volvo ab, нато