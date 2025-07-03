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Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС - РИА Новости, 03.07.2025
Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Рейтинг агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию предпринимательской среды необходимо расширить на уровень БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщил председатель... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:29:00+03:00
2025-07-03T18:29:00+03:00
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технологии
игорь шувалов
агентство стратегических инициатив (аси)
шос
брикс
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рейтинг агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию предпринимательской среды необходимо расширить на уровень БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщил председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". "Этот рейтинг касается всех субъектов Российской Федерации и большинства отраслей экономики. И мы будем просить вас поддержать, чтобы это рейтингование вышло на уровень ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Выход рейтинга на международный уровень будет нас подстегивать в том числе, чтобы мы быстрее создавали новую предпринимательскую среду в контексте здоровой конкуренции с нашими партнерами", — сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Глава ВЭБ.РФ пояснил, что рейтинг показывает не только развитие предпринимательской среды в регионах России, в нем отражено и улучшение качества жизни семей. "Помимо того, что приходит больше инвестиций, рейтинг отражает, каким образом меняется ситуация в регионе, насколько это транслируется на качество жизни рядовой российской семьи", — добавил Шувалов. С развитием инвестиционного климата связано и достижение технологического лидерства. По словам Шувалова, сейчас ВЭБ.РФ совместно с правительством и администрацией президента начал пересмотр линейки мер поддержки технологических проектов. "По технологическому лидерству — начали работать с тем, чтобы всю линейку поддержки технологических проектов пересобрать. Приоритет будет тем проектам, которые кроме востребованности в стране будут обладать большим экспортным потенциалом", — сказал Шувалов. По его словам, как правило поддержка таких проектов проводится через гранты, долговое финансирование и участие в капитале компаний.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), шос, брикс
Технологии, Игорь Шувалов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ШОС, БРИКС
Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Шувалов предложил расширить рейтинг АСИ на ШОС, БРИКС и ЕАЭС
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рейтинг агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию предпринимательской среды необходимо расширить на уровень БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщил председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
"Этот рейтинг касается всех субъектов Российской Федерации и большинства отраслей экономики. И мы будем просить вас поддержать, чтобы это рейтингование вышло на уровень ШОС
, БРИКС
и ЕАЭС
. Выход рейтинга на международный уровень будет нас подстегивать в том числе, чтобы мы быстрее создавали новую предпринимательскую среду в контексте здоровой конкуренции с нашими партнерами", — сказал Шувалов
, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Глава ВЭБ.РФ
пояснил, что рейтинг показывает не только развитие предпринимательской среды в регионах России, в нем отражено и улучшение качества жизни семей.
"Помимо того, что приходит больше инвестиций, рейтинг отражает, каким образом меняется ситуация в регионе, насколько это транслируется на качество жизни рядовой российской семьи", — добавил Шувалов.
С развитием инвестиционного климата связано и достижение технологического лидерства. По словам Шувалова, сейчас ВЭБ.РФ совместно с правительством и администрацией президента начал пересмотр линейки мер поддержки технологических проектов.
"По технологическому лидерству — начали работать с тем, чтобы всю линейку поддержки технологических проектов пересобрать. Приоритет будет тем проектам, которые кроме востребованности в стране будут обладать большим экспортным потенциалом", — сказал Шувалов.
По его словам, как правило поддержка таких проектов проводится через гранты, долговое финансирование и участие в капитале компаний.