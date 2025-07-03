https://ria.ru/20250703/shuvalov-2027021422.html

Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС - РИА Новости, 03.07.2025

Шувалов предложил внедрить рейтинг АСИ в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Рейтинг агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию предпринимательской среды необходимо расширить на уровень БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщил председатель... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:29:00+03:00

2025-07-03T18:29:00+03:00

2025-07-03T19:02:00+03:00

технологии

игорь шувалов

агентство стратегических инициатив (аси)

шос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027032462_0:228:3061:1950_1920x0_80_0_0_a0267c14afdd36018a734758a0c3fde4.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рейтинг агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию предпринимательской среды необходимо расширить на уровень БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщил председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". "Этот рейтинг касается всех субъектов Российской Федерации и большинства отраслей экономики. И мы будем просить вас поддержать, чтобы это рейтингование вышло на уровень ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Выход рейтинга на международный уровень будет нас подстегивать в том числе, чтобы мы быстрее создавали новую предпринимательскую среду в контексте здоровой конкуренции с нашими партнерами", — сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Глава ВЭБ.РФ пояснил, что рейтинг показывает не только развитие предпринимательской среды в регионах России, в нем отражено и улучшение качества жизни семей. "Помимо того, что приходит больше инвестиций, рейтинг отражает, каким образом меняется ситуация в регионе, насколько это транслируется на качество жизни рядовой российской семьи", — добавил Шувалов. С развитием инвестиционного климата связано и достижение технологического лидерства. По словам Шувалова, сейчас ВЭБ.РФ совместно с правительством и администрацией президента начал пересмотр линейки мер поддержки технологических проектов. "По технологическому лидерству — начали работать с тем, чтобы всю линейку поддержки технологических проектов пересобрать. Приоритет будет тем проектам, которые кроме востребованности в стране будут обладать большим экспортным потенциалом", — сказал Шувалов. По его словам, как правило поддержка таких проектов проводится через гранты, долговое финансирование и участие в капитале компаний.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), шос, брикс