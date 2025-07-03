https://ria.ru/20250703/shtaynmayer-2026843952.html

Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности

Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности - РИА Новости, 03.07.2025

Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности в стране в интервью газете Märkische Allgemeine... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T00:53:00+03:00

2025-07-03T00:53:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности в стране в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung. В последние месяцы немецкие политики неоднократно высказывались за возвращение воинской повинности в Германии, но правительство пока делает ставку на увеличение привлекательности службы в бундесвере по контракту. "Каждый, кто смотрит на Европу, должен прийти к выводу, что мы должны лучше защищаться. Защита наших интересов, нашей демократии, нашей свободы нужнее чем когда бы то ни было. Поэтому нам нужно обсуждение (возвращения – ред.) воинской повинности. Я приветствую, что оно сейчас идет", - сказал президент. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март равнялась примерно 182 тысячам человек. Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.

https://ria.ru/20250602/nato-2020413602.html

https://ria.ru/20250517/nato-2017552337.html

германия

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германия, европа, в мире, франк-вальтер штайнмайер, борис писториус, фридрих мерц, нато