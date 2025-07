https://ria.ru/20250703/sankt-peterburg-2026978038.html

Решения в сфере GenAI обсудили на конференции Conversations в Петербурге

Решения в сфере GenAI обсудили на конференции Conversations в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2025

Решения в сфере GenAI обсудили на конференции Conversations в Петербурге

В этом году конференция по генеративному и разговорному AI Conversations вернулась в Санкт-Петербург, отпраздновав свой 10-летний юбилей. Участников ждали два... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:36:00+03:00

2025-07-03T16:36:00+03:00

2025-07-03T16:36:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026977089_0:310:2976:1984_1920x0_80_0_0_98009c4bb1c157965c25be1b5ec52124.jpg

МОСКВА, 3 июл – Пресс-служба Just AI. В этом году конференция по генеративному и разговорному AI Conversations вернулась в Санкт-Петербург, отпраздновав свой 10-летний юбилей. Участников ждали два насыщенных дня докладов, четыре тематических трека и множество инсайтов, кейсов и возможностей для нетворкинга. Ведущие компании и эксперты делились опытом и подходами к разработке и внедрению AI-решений. В центре внимания были AI-агенты и развитие мультиагентных систем, а также вопросы перехода от экспериментальных проектов к глубокой интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Традиционно конференцию открыл сооснователь Just AI Кирилл Петров. В своем выступлении он рассказал о переменах на рынке в эпоху GenAI, о скачках в развитии AI-решений, которые обеспечили прирост качества, скорости и эффективности LLM. По мнению Петрова, скорость изменений будет только расти, а путь к успеху будет невозможен без изменений корпоративной культуры и создания условий для непрерывных инноваций. Визионерским взглядом на будущее поделился и основатель Совкомбанка Сергей Хотимский, подчеркнув, что генеративный искусственный интеллект — это уже не про будущее, а про настоящее, это новый способ мышления, который меняет подходы и людей, и компании. CEO MWS AI Денис Филиппов рассказал о шагах AI-трансформации бизнеса и преимуществах использования AI-ассистентов — автоматизации рутинных операций до 40%, сокращении ФОТ и повышении скорости и качества работы компаний. Глеб Обломский и Светлана Захарова из Just AI обсудили стратегии и вызовы внедрения GenAI. Они обратили внимание на парадокс GenAI: технологии уже используются почти везде, но оценка эффективности решений и их масштабирование остается по-прежнему сложной задачей. Сейчас на рынке преобладают горизонтальные кейсы (copilot-решения для сотрудников), которые сложны в измерении эффекта, в то время как вертикальные внедрения дают более четкий результат, но их сложно расширять. Спикеры подчеркнули, что раскрыть потенциал GenAI можно только через переход к масштабируемым и глубоко интегрированным агентским решениям, а ключевую роль здесь сыграют AI-агенты. Руководитель департамента прикладной разработки Just AI Владимир Лаврентьев совместно с Алиной Медведевой из информационного центра ПМЭФ рассказали о создании голосового ассистента для форума, реализованного на базе AI-агентов. На Conversations было много кейсов: говорили про генеративный AI в медицине, промышленности, сфере недвижимости, фитнесе. Артем Гриппа из Магнит OMNI рассказал, как в "Магните" классифицируют отзывы и работают с обратной связью с помощью LLM. В технотреке обсудили кибербезопасность: спикеры из ИТМО и Just AI рассказали об атаках на LLM и способах защиты от них, а Владимир Аламов из "Авито" поделился опытом применения GenAI для предотвращения утечек данных. На сцене говорили и о мультиагентных системах, RAG, синтезе визуального контента, видеоаналитике и даже затронули тему оценки интеллекта LLM. Никита Мишнев из Just AI рассказал про опыт построения ETL для RAG системы Jay Knowledge Hub. Буквально объяснил, как "отделить стог сена от иголок и не спалить серверную" — именно так назывался доклад. Впервые на конференции прошел стартап-трек с питч-сессиями GenAI-проектов: 18 команд представили свои решения бизнес-заказчикам и инвесторам. Развитие genAI только ускоряется: какие изменения нас ждут в ближайшие полгода? Совсем скоро эксперты обсудят это на зимней Conversations. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы