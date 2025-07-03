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В аэропорту Волгограда сняли ограничения для воздушных судов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 03.07.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:25:00+03:00
2025-07-03T22:25:00+03:00
2025-07-03T22:37:00+03:00
волгоград
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации."В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250703/dron-2027004369.html
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волгоград, происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли ограничения для воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняли