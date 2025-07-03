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"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран - РИА Новости, 03.07.2025

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Тегеран в связи с ограничением воздушного пространства Ирана, полеты возобновятся после снятия ограничений, сообщила... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:51:00+03:00

2025-07-03T20:51:00+03:00

2025-07-03T21:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Тегеран в связи с ограничением воздушного пространства Ирана, полеты возобновятся после снятия ограничений, сообщила компания.В среду Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над центральными и западными районами страны."В связи с продлением ограничений (до 10 июля) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. До снятия ограничения отменены рейсы между Москвой и Тегераном", - сообщили в "Аэрофлоте".Там добавили, что пассажирам предлагается вынужденный возврат билетов или переоформление на более поздние даты."Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля. Продажу билетов по этому направлению компания начала 27 июня.Росавиация 27 июня отменила запрет на полеты для российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, введенный 13 июня, а затем продленный до 4 июля.Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250623/aeroflot-2024969968.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, аэрофлот, тегеран (город), иран, москва