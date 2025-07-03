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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения для воздушных судов
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 03.07.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:57:00+03:00
2025-07-03T14:57:00+03:00
2025-07-03T15:03:00+03:00
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Ижевск" (код ИКАО: USII)", - говорится в сообщении Росавиации.
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения для воздушных судов
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов