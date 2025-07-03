https://ria.ru/20250703/ryutte-2027051809.html

Во Франции накинулись на Рютте после дерзкого выпада в адрес Лаврова

Во Франции накинулись на Рютте после дерзкого выпада в адрес Лаврова - РИА Новости, 03.07.2025

Во Франции накинулись на Рютте после дерзкого выпада в адрес Лаврова

Читатели французской газеты Le Figaro резко раскритиковали генсека НАТО Марка Рютте после его грубых слов в адрес главы МИД России Сергея Лаврова,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко раскритиковали генсека НАТО Марка Рютте после его грубых слов в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания."Заявление Рютте говорит только о том, что с ним самим что-то не в порядке", — написал один из пользователей."Марк Рютте – бездарность. Поэтому его и назначили на этот пост", — написал еще один читатель."Он унизил всю Европу, падая ниц перед Трампом, он должен полностью исчезнуть из публичного пространства", — заключил другой комментатор.Ранее на этой неделе Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот является министром иностранных дел России "с момента рождения Иисуса Христа".Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ сыронизировала, сказав, что Лавров не зря столько лет работал, что заставил Рютте вспомнить о Христе.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250703/ryutte-2026896170.html

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в мире, россия, франция, европа, сергей лавров, марк рютте, иисус христос, нато