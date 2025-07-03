https://ria.ru/20250703/rudenya-2026951801.html

Руденя: число многодетных семей увеличилось в Тверской области в 2024 году

Руденя: число многодетных семей увеличилось в Тверской области в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2025

Руденя: число многодетных семей увеличилось в Тверской области в 2024 году

Количество многодетных семей в Тверской области по итогам 2024 года увеличилось более чем на 1350 семей, господдержка оказывается с момента подготовки к... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:29:00+03:00

2025-07-03T15:29:00+03:00

2025-07-03T15:29:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Количество многодетных семей в Тверской области по итогам 2024 года увеличилось более чем на 1350 семей, господдержка оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни, сообщил губернатор области Игорь Руденя в своем отчете на заседании регионального Заксобрания о результатах работы правительства Верхневолжья в прошлом году. 2024 год в Российской Федерации был объявлен Годом семьи. Для Тверской области поддержка семей, в первую очередь многодетных и молодых, увеличение рождаемости, охрана материнства и детства являются главным приоритетом государственной политики. "Правительство региона последовательно развивает помощь родителям, воспитывающим детей. Государственная поддержка оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни. По итогам 2024 года более чем на 1350 семей увеличилось количество многодетных семей в Верхневолжье", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Рудени. Социальная поддержка семей с детьми в 2024 году была обеспечена в полном объеме. В целом сохранены все федеральные и региональные выплаты. При этом произошли изменения, коснувшиеся ряда мер поддержки. Так, в 2024 году отменен возрастной ценз для получения социальных выплат при рождении детей семьям, выплачивающим ипотечные кредиты. По итогам года такую выплату получили 313 семей – это выше показателей 2023-го на 15%. Кроме того, теперь семьи могут направлять социальную выплату не только на покупку, но и на строительство или реконструкцию жилья. Также с прошедшего года региональный материнский капитал стал предоставляться на каждого третьего и последующих детей, а не однократно, как это было ранее. В пресс-службе указали, что содействие семьям оказывается в приобретении жилья. 37 многодетных семей улучшили жилищные условия благодаря региональной поддержке – это на 60% больше, чем в 2023 году. В рамках программы обеспечения жильем молодых семей социальные выплаты предоставлены 132 семьям. Помимо этого, в 2024 году почти в три раза возросло количество многодетных семей, получивших государственную поддержку на приобретение автотранспорта. Вместе с этим, как подчеркнул Руденя, наряду с реализацией мер поддержки семей с детьми для улучшения демографических показателей в регионе уделяется приоритетное внимание комплексному развитию здравоохранения, образования и воспитания молодежи, поддержке здорового образа жизни.

https://ria.ru/20250703/rudenya-2026945290.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область