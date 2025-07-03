Рейтинг@Mail.ru
Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:53 03.07.2025 (обновлено: 15:55 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/rudenya-2026945290.html
Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам
Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам - РИА Новости, 03.07.2025
Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам
Реализация 23 инвестиционных проектов в Тверской области в прошлом году позволила создать свыше 1,4 тысячи рабочих мест, тем самым удвоив их количество по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:53:00+03:00
2025-07-03T15:55:00+03:00
игорь руденя
тверская область
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944640_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_f09ae931c292cd57487ce30fd481d53c.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Реализация 23 инвестиционных проектов в Тверской области в прошлом году позволила создать свыше 1,4 тысячи рабочих мест, тем самым удвоив их количество по сравнению с 2023 годом, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного Заксобрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год. &quot;В прошедшем году была завершена реализация 23 инвестиционных проектов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест, объем вложений составил свыше 29 миллиардов рублей. Объем вложенных средств вырос более чем в три раза по сравнению с 2023 годом, количество созданных рабочих мест – в два раза&quot;, – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Рудени.В целом инвестиции в основной капитал на территории Тверской области в прошлом году составили порядка 180 миллиардов рублей. Это на 86,5 миллиарда рублей выше показателей 2016 года и на 38,6 миллиарда рублей больше, чем в 2023-м. Проекты реализованы в машиностроении, агропромышленном комплексе, нефтехимической промышленности. Восемь проектов в отраслях машиностроения, лесопромышленного комплекса, металлообработки, пищевой промышленности, стекольного производства были включены в 2024 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Всего в настоящее время в Тверской области реализуется и планируется к реализации 124 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 278 миллиардов рублей и созданием свыше 27 тысячи рабочих мест. В пресс-службе указали, что важную роль в поддержке инвестиционных процессов играют территории с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В Тверской области продолжилось развитие действующих промышленных зон, в частности кластера "Боровлево", площадки "Раслово" в Калининском округе. В технопарке ДКС введено производство силовой электрики, дан старт проекту по выпуску импортозамещающих кабеленесущих систем. Знаковым событием прошлого года стало создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". Ее резидентами стали предприятия по производству канатных дорог, изделий из пластика, производства готовых блюд. Руденя отметил значение малого и среднего бизнеса в обеспечении развития экономики. Так, по итогам 2024 года оборот средних и малых предприятий региона составил 576,6 миллиарда рублей, что на 12% выше показателей 2023-го. Увеличилось количество субъектов предпринимательства, выросло число самозанятых граждан – на 35%. Условием развития малого и среднего предпринимательства (МСП) является его комплексная поддержка. Региональный Фонд содействия предпринимательству предоставил в 2024 году 187 поручительств на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей, льготные займы почти на 880 миллионов рублей. Помимо этого, субъектам МСП оказано содействие в участии в 20 международных и межрегиональных выставках, обучающих мероприятиях. Несмотря на сохраняющееся санкционное давление, объем экспорта малых и средних предприятий Тверской области в 2024 году увеличился на 16% благодаря развитию сотрудничества с дружественными странами. Лидерами по торговому обороту с Тверской областью среди иностранных государств стали Китайская Народная Республика, Республика Беларусь и Республика Казахстан, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026918514.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944640_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_f175431634c657bf362833f5b395bd6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Игорь Руденя, Тверская область, Тверская область
Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам

Руденя: число рабочих мест в Тверской области удвоилось благодаря инвестпроектам

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание Законодательного собрания Тверской области
Заседание Законодательного собрания Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Заседание Законодательного собрания Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Реализация 23 инвестиционных проектов в Тверской области в прошлом году позволила создать свыше 1,4 тысячи рабочих мест, тем самым удвоив их количество по сравнению с 2023 годом, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного Заксобрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год.
«

"В прошедшем году была завершена реализация 23 инвестиционных проектов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест, объем вложений составил свыше 29 миллиардов рублей. Объем вложенных средств вырос более чем в три раза по сравнению с 2023 годом, количество созданных рабочих мест – в два раза", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Рудени.

В целом инвестиции в основной капитал на территории Тверской области в прошлом году составили порядка 180 миллиардов рублей. Это на 86,5 миллиарда рублей выше показателей 2016 года и на 38,6 миллиарда рублей больше, чем в 2023-м. Проекты реализованы в машиностроении, агропромышленном комплексе, нефтехимической промышленности.
Восемь проектов в отраслях машиностроения, лесопромышленного комплекса, металлообработки, пищевой промышленности, стекольного производства были включены в 2024 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.
Всего в настоящее время в Тверской области реализуется и планируется к реализации 124 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 278 миллиардов рублей и созданием свыше 27 тысячи рабочих мест.
В пресс-службе указали, что важную роль в поддержке инвестиционных процессов играют территории с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В Тверской области продолжилось развитие действующих промышленных зон, в частности кластера "Боровлево", площадки "Раслово" в Калининском округе. В технопарке ДКС введено производство силовой электрики, дан старт проекту по выпуску импортозамещающих кабеленесущих систем.
Знаковым событием прошлого года стало создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". Ее резидентами стали предприятия по производству канатных дорог, изделий из пластика, производства готовых блюд.
Руденя отметил значение малого и среднего бизнеса в обеспечении развития экономики. Так, по итогам 2024 года оборот средних и малых предприятий региона составил 576,6 миллиарда рублей, что на 12% выше показателей 2023-го. Увеличилось количество субъектов предпринимательства, выросло число самозанятых граждан – на 35%.
Условием развития малого и среднего предпринимательства (МСП) является его комплексная поддержка. Региональный Фонд содействия предпринимательству предоставил в 2024 году 187 поручительств на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей, льготные займы почти на 880 миллионов рублей. Помимо этого, субъектам МСП оказано содействие в участии в 20 международных и межрегиональных выставках, обучающих мероприятиях.
Несмотря на сохраняющееся санкционное давление, объем экспорта малых и средних предприятий Тверской области в 2024 году увеличился на 16% благодаря развитию сотрудничества с дружественными странами. Лидерами по торговому обороту с Тверской областью среди иностранных государств стали Китайская Народная Республика, Республика Беларусь и Республика Казахстан, заключили в пресс-службе.
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году
12:54
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала