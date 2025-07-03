https://ria.ru/20250703/rudenya-2026945290.html

Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам

Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам - РИА Новости, 03.07.2025

Руденя: число рабочих мест в Верхневолжье выросло благодаря инвестпроектам

Реализация 23 инвестиционных проектов в Тверской области в прошлом году позволила создать свыше 1,4 тысячи рабочих мест, тем самым удвоив их количество по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:53:00+03:00

2025-07-03T14:53:00+03:00

2025-07-03T15:55:00+03:00

игорь руденя

тверская область

тверская область

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Реализация 23 инвестиционных проектов в Тверской области в прошлом году позволила создать свыше 1,4 тысячи рабочих мест, тем самым удвоив их количество по сравнению с 2023 годом, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного Заксобрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год. "В прошедшем году была завершена реализация 23 инвестиционных проектов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест, объем вложений составил свыше 29 миллиардов рублей. Объем вложенных средств вырос более чем в три раза по сравнению с 2023 годом, количество созданных рабочих мест – в два раза", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Рудени.В целом инвестиции в основной капитал на территории Тверской области в прошлом году составили порядка 180 миллиардов рублей. Это на 86,5 миллиарда рублей выше показателей 2016 года и на 38,6 миллиарда рублей больше, чем в 2023-м. Проекты реализованы в машиностроении, агропромышленном комплексе, нефтехимической промышленности. Восемь проектов в отраслях машиностроения, лесопромышленного комплекса, металлообработки, пищевой промышленности, стекольного производства были включены в 2024 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Всего в настоящее время в Тверской области реализуется и планируется к реализации 124 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 278 миллиардов рублей и созданием свыше 27 тысячи рабочих мест. В пресс-службе указали, что важную роль в поддержке инвестиционных процессов играют территории с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В Тверской области продолжилось развитие действующих промышленных зон, в частности кластера "Боровлево", площадки "Раслово" в Калининском округе. В технопарке ДКС введено производство силовой электрики, дан старт проекту по выпуску импортозамещающих кабеленесущих систем. Знаковым событием прошлого года стало создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". Ее резидентами стали предприятия по производству канатных дорог, изделий из пластика, производства готовых блюд. Руденя отметил значение малого и среднего бизнеса в обеспечении развития экономики. Так, по итогам 2024 года оборот средних и малых предприятий региона составил 576,6 миллиарда рублей, что на 12% выше показателей 2023-го. Увеличилось количество субъектов предпринимательства, выросло число самозанятых граждан – на 35%. Условием развития малого и среднего предпринимательства (МСП) является его комплексная поддержка. Региональный Фонд содействия предпринимательству предоставил в 2024 году 187 поручительств на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей, льготные займы почти на 880 миллионов рублей. Помимо этого, субъектам МСП оказано содействие в участии в 20 международных и межрегиональных выставках, обучающих мероприятиях. Несмотря на сохраняющееся санкционное давление, объем экспорта малых и средних предприятий Тверской области в 2024 году увеличился на 16% благодаря развитию сотрудничества с дружественными странами. Лидерами по торговому обороту с Тверской областью среди иностранных государств стали Китайская Народная Республика, Республика Беларусь и Республика Казахстан, заключили в пресс-службе.

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игорь руденя, тверская область