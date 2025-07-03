Уроженца Ингушетии объявили в розыск по делу об убийстве в Крыму
Уроженца Ингушетии объявили в международный розыск по делу об убийстве в Крыму
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Уроженец Ингушетии объявлен в международный розыск в связи с обвинением в убийстве главы поселкового совета крымского курортного поселка Новофедоровка, совершенного в 2010 году, сообщила пресс-служба СУСК региона.
Следственным отделом по городу Саки установлено, что у жителя Ингушетии произошел конфликт на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки. Утром 29 июня 2010 года злоумышленник в мотоциклетном шлеме, чтобы скрыть лицо, прибыл на мопеде к дому главы поселка, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Фигурант подошел вплотную к двери автомобиля, где за рулем находился глава поселка, и произвел выстрелы в область головы и туловища мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся.
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"Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 105, часть 1 статьи 222 УК РФ)" , - сообщили в ведомстве.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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