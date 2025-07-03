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Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
09:58 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/rostov-2026874825.html
Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА
Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА
Отключения мобильного интернета будут вводиться в Ростовской области из-за участившихся атак беспилотников, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:58:00+03:00
2025-07-03T09:58:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Отключения мобильного интернета будут вводиться в Ростовской области из-за участившихся атак беспилотников, сообщает правительство региона. "Для защиты от участившихся атак вражеских беспилотников ограничения работы мобильного интернета будут вводиться в ряде муниципальных образований Ростовской области", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперативного штаба. По данным начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, число БПЛА, которые применяют ВСУ, и, как следствие, атак на Ростовскую область увеличивается. "Противник постоянно совершенствует и технологии их управления. Делает все, чтобы нанести максимально эффективный удар, применяет разработки иностранного производства. Качество радиоэлектронного оборудования в беспилотных летательных аппаратах также растет", - сказал он. В частности, враг использует усовершенствованные технологии наведения на цели, которые увязаны с работой базовых станций операторов связи. "Для противодействия им необходимо существенное снижение скорости на сетях мобильной связи", - отмечается в сообщении. Как пояснил исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Алексей Алехин, с этим, в частности, было связано отключение интернета в ряде городов и районов области в последние дни, что также приводило к перебоям голосовой связи. "Операторы перенастраивали оборудование, чтобы при ограничении мобильной связи продолжала работать голосовая, чтобы можно было звонить и отправлять СМС-сообщения. Сегодня эта работа практически завершена, и в дальнейшем при отсутствии интернета голосовая связь будет работать", - уточнил он. Как доложили представители операторов связи, совместно с минцифры области уже прорабатывается техническое решение, которое позволит при ограничении мобильной связи сохранять работу ряда наиболее востребованных сервисов и приложений. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, мы привыкли жить в эпоху интернета, без которого не работают такси, доставка и не везде можно расплатиться. "Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой – вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет. И их целями являются мирные объекты, наша критическая инфраструктура. При этом наша задача, даже в таких непростых условиях, сделать всё, чтобы максимально минимизировать неудобства для людей", - подчеркнул Слюсарь. Он поручил проработать внедрение технологии WiMAX, особенно в СНТ и частном секторе, которая позволит пользоваться мобильными модемами. Перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь, где это еще не сделано, а параллельно проверять доступность безналичной оплаты в торговых центрах и сетях, чтобы пресечь возможные злоупотребления в этой сфере. Сформировать перечень сервисов и приложений, которые будут продолжать работать даже в условиях ограничения связи.
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html
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ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, технологии
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Технологии
Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА

В Ростовской области сообщили о возможных отключениях интернета из-за атак БПЛА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мужчина с мобильным телефоном. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Отключения мобильного интернета будут вводиться в Ростовской области из-за участившихся атак беспилотников, сообщает правительство региона.
"Для защиты от участившихся атак вражеских беспилотников ограничения работы мобильного интернета будут вводиться в ряде муниципальных образований Ростовской области", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперативного штаба.
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По данным начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, число БПЛА, которые применяют ВСУ, и, как следствие, атак на Ростовскую область увеличивается.
"Противник постоянно совершенствует и технологии их управления. Делает все, чтобы нанести максимально эффективный удар, применяет разработки иностранного производства. Качество радиоэлектронного оборудования в беспилотных летательных аппаратах также растет", - сказал он.
В частности, враг использует усовершенствованные технологии наведения на цели, которые увязаны с работой базовых станций операторов связи.
"Для противодействия им необходимо существенное снижение скорости на сетях мобильной связи", - отмечается в сообщении.
Как пояснил исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Алексей Алехин, с этим, в частности, было связано отключение интернета в ряде городов и районов области в последние дни, что также приводило к перебоям голосовой связи.
"Операторы перенастраивали оборудование, чтобы при ограничении мобильной связи продолжала работать голосовая, чтобы можно было звонить и отправлять СМС-сообщения. Сегодня эта работа практически завершена, и в дальнейшем при отсутствии интернета голосовая связь будет работать", - уточнил он.
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Как доложили представители операторов связи, совместно с минцифры области уже прорабатывается техническое решение, которое позволит при ограничении мобильной связи сохранять работу ряда наиболее востребованных сервисов и приложений.
По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, мы привыкли жить в эпоху интернета, без которого не работают такси, доставка и не везде можно расплатиться.
"Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой – вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет. И их целями являются мирные объекты, наша критическая инфраструктура. При этом наша задача, даже в таких непростых условиях, сделать всё, чтобы максимально минимизировать неудобства для людей", - подчеркнул Слюсарь.
Он поручил проработать внедрение технологии WiMAX, особенно в СНТ и частном секторе, которая позволит пользоваться мобильными модемами. Перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь, где это еще не сделано, а параллельно проверять доступность безналичной оплаты в торговых центрах и сетях, чтобы пресечь возможные злоупотребления в этой сфере. Сформировать перечень сервисов и приложений, которые будут продолжать работать даже в условиях ограничения связи.
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