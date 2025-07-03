https://ria.ru/20250703/rostov-2026874825.html

Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА

Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

Мобильный интернет в Ростовской области будут отключать из-за атак БПЛА

Отключения мобильного интернета будут вводиться в Ростовской области из-за участившихся атак беспилотников, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:58:00+03:00

2025-07-03T09:58:00+03:00

2025-07-03T09:58:00+03:00

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Отключения мобильного интернета будут вводиться в Ростовской области из-за участившихся атак беспилотников, сообщает правительство региона. "Для защиты от участившихся атак вражеских беспилотников ограничения работы мобильного интернета будут вводиться в ряде муниципальных образований Ростовской области", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперативного штаба. По данным начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, число БПЛА, которые применяют ВСУ, и, как следствие, атак на Ростовскую область увеличивается. "Противник постоянно совершенствует и технологии их управления. Делает все, чтобы нанести максимально эффективный удар, применяет разработки иностранного производства. Качество радиоэлектронного оборудования в беспилотных летательных аппаратах также растет", - сказал он. В частности, враг использует усовершенствованные технологии наведения на цели, которые увязаны с работой базовых станций операторов связи. "Для противодействия им необходимо существенное снижение скорости на сетях мобильной связи", - отмечается в сообщении. Как пояснил исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Алексей Алехин, с этим, в частности, было связано отключение интернета в ряде городов и районов области в последние дни, что также приводило к перебоям голосовой связи. "Операторы перенастраивали оборудование, чтобы при ограничении мобильной связи продолжала работать голосовая, чтобы можно было звонить и отправлять СМС-сообщения. Сегодня эта работа практически завершена, и в дальнейшем при отсутствии интернета голосовая связь будет работать", - уточнил он. Как доложили представители операторов связи, совместно с минцифры области уже прорабатывается техническое решение, которое позволит при ограничении мобильной связи сохранять работу ряда наиболее востребованных сервисов и приложений. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, мы привыкли жить в эпоху интернета, без которого не работают такси, доставка и не везде можно расплатиться. "Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой – вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет. И их целями являются мирные объекты, наша критическая инфраструктура. При этом наша задача, даже в таких непростых условиях, сделать всё, чтобы максимально минимизировать неудобства для людей", - подчеркнул Слюсарь. Он поручил проработать внедрение технологии WiMAX, особенно в СНТ и частном секторе, которая позволит пользоваться мобильными модемами. Перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь, где это еще не сделано, а параллельно проверять доступность безналичной оплаты в торговых центрах и сетях, чтобы пресечь возможные злоупотребления в этой сфере. Сформировать перечень сервисов и приложений, которые будут продолжать работать даже в условиях ограничения связи.

https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html

https://ria.ru/20250628/mototsikl-2026028776.html

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ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, технологии