https://ria.ru/20250703/rossija-2027033401.html
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума - РИА Новости, 03.07.2025
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:06:00+03:00
2025-07-03T19:06:00+03:00
2025-07-03T19:06:00+03:00
россия
сша
канада
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115602/34/1156023417_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_4e77199738ab9934beb72dc912c21abc.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. По сравнению с апрелем российские поставки удобрений в Штаты сократились почти на четверть. Главным образом снизились поставки калийных удобрений - в 10 раз, до 5,2 миллиона долларов, а также смешанных - почти в шесть раз, до 1,3 миллиона долларов. В то же время импорт Штатами азотных удобрений за месяц не изменился, оставшись на уровне 162,2 миллиона долларов. Одновременно возобновился ввоз фосфорных "подкормок" - на 4,5 миллиона долларов. Несмотря на сокращение поставок, Россия осталась вторым из основных экспортеров удобрений в США. Канада же сохранила за собой первое место, даже несмотря на снижение экспорта на 11% - до 300,1 миллиона долларов. Тройку лидеров неожиданно замкнул Тринидад и Тобаго с небольшим ростом продаж на 10,3% - до 36,2 миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого обвала импорта из Саудовской Аравии (в 1,5 раза, до 29,9 миллиона долларов) и Катара (в 3,2 раза, до 23,2 миллиона).
https://ria.ru/20250530/patrushev-2019961052.html
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115602/34/1156023417_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_2c49640e02a1c4aea46ebfb15d70aa72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, канада, в мире
Россия, США, Канада, В мире
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до $173,1 млн