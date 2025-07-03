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Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума - РИА Новости, 03.07.2025
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19:06 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/rossija-2027033401.html
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума - РИА Новости, 03.07.2025
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:06:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. По сравнению с апрелем российские поставки удобрений в Штаты сократились почти на четверть. Главным образом снизились поставки калийных удобрений - в 10 раз, до 5,2 миллиона долларов, а также смешанных - почти в шесть раз, до 1,3 миллиона долларов. В то же время импорт Штатами азотных удобрений за месяц не изменился, оставшись на уровне 162,2 миллиона долларов. Одновременно возобновился ввоз фосфорных "подкормок" - на 4,5 миллиона долларов. Несмотря на сокращение поставок, Россия осталась вторым из основных экспортеров удобрений в США. Канада же сохранила за собой первое место, даже несмотря на снижение экспорта на 11% - до 300,1 миллиона долларов. Тройку лидеров неожиданно замкнул Тринидад и Тобаго с небольшим ростом продаж на 10,3% - до 36,2 миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого обвала импорта из Саудовской Аравии (в 1,5 раза, до 29,9 миллиона долларов) и Катара (в 3,2 раза, до 23,2 миллиона).
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россия, сша, канада, в мире
Россия, США, Канада, В мире
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума

Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до $173,1 млн

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и России
Денежные купюры США и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
По сравнению с апрелем российские поставки удобрений в Штаты сократились почти на четверть.
Главным образом снизились поставки калийных удобрений - в 10 раз, до 5,2 миллиона долларов, а также смешанных - почти в шесть раз, до 1,3 миллиона долларов. В то же время импорт Штатами азотных удобрений за месяц не изменился, оставшись на уровне 162,2 миллиона долларов. Одновременно возобновился ввоз фосфорных "подкормок" - на 4,5 миллиона долларов.
Несмотря на сокращение поставок, Россия осталась вторым из основных экспортеров удобрений в США. Канада же сохранила за собой первое место, даже несмотря на снижение экспорта на 11% - до 300,1 миллиона долларов.
Тройку лидеров неожиданно замкнул Тринидад и Тобаго с небольшим ростом продаж на 10,3% - до 36,2 миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого обвала импорта из Саудовской Аравии (в 1,5 раза, до 29,9 миллиона долларов) и Катара (в 3,2 раза, до 23,2 миллиона).
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