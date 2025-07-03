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В "России сегодня" обеспокоены задержанием глав Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025
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15:41 03.07.2025 (обновлено: 15:49 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/rossija-2026955604.html
В "России сегодня" обеспокоены задержанием глав Sputnik Азербайджан
В "России сегодня" обеспокоены задержанием глав Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025
В "России сегодня" обеспокоены задержанием глав Sputnik Азербайджан
В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку руководителей Sputnik Азербайджан, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:41:00+03:00
2025-07-03T15:49:00+03:00
в мире
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дмитрий киселев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку руководителей Sputnik Азербайджан, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана", - сообщил Киселев.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. В Кремле также сообщали о контактах Москвы и Баку.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html
https://ria.ru/20250702/nota-2026780479.html
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в мире, азербайджан, баку, россия, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, sputnik азербайджан, оон, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Sputnik Азербайджан, ООН, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В "России сегодня" обеспокоены задержанием глав Sputnik Азербайджан

Киселев: в "России сегодня" обеспокоены задержанием глав Sputnik Азербайджан

Sputnik Азербайджан
Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку руководителей Sputnik Азербайджан, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана", - сообщил Киселев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова предупредила тех, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку
Вчера, 09:10
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. В Кремле также сообщали о контактах Москвы и Баку.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 16:56
 
В миреАзербайджанБакуРоссияДмитрий КиселевДмитрий ПесковМария ЗахароваSputnik АзербайджанООНРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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