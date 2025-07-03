https://ria.ru/20250703/roseksimbank--2026925023.html

РОСЭКСИМБАНК упрощает возврат НДС для малого бизнеса и ИП

РОСЭКСИМБАНК упрощает возврат НДС для малого бизнеса и ИП - РИА Новости, 03.07.2025

РОСЭКСИМБАНК упрощает возврат НДС для малого бизнеса и ИП

РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ) расширяет возможность быстрого возврата НДС с помощью банковских гарантий - теперь услуга "Гарантия. Возврат НДС для МСП по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:20:00+03:00

2025-07-03T13:20:00+03:00

2025-07-03T13:20:00+03:00

россия

экономика

росэксимбанк

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ) расширяет возможность быстрого возврата НДС с помощью банковских гарантий - теперь услуга "Гарантия. Возврат НДС для МСП по упрощенной процедуре" стала доступна и для индивидуальных предпринимателей, которые включены в Реестр МСП, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."С помощью гарантии процесс возврата НДС становится проще и быстрее. Экспортеры - индивидуальные предприниматели получают возможность ускоренного возмещения НДС по осуществленным экспортным поставкам и оказанным услугам до начала камеральной проверки, что является главным преимуществом, так как проверка обычно занимает несколько месяцев", - говорится в сообщении.После предоставления банковской гарантии деньги из бюджета поступают на счет экспортера всего за 10 рабочих дней после подачи налоговой декларации.При этом размер комиссии за выдачу гарантии составляет всего 5 тысяч рублей единовременно, независимо от суммы гарантии. Данное нововведение поможет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу быстрее возвращать в оборот компании значительные суммы, облегчая финансовые потоки. Такая мера поддержки увеличивает оборотные средства компании и стимулирует развитие экспортных операций.Заявку на получение гарантии легко оформить через платформу "Мой экспорт".АО РОСЭКСИМБАНК — специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру Российского экспортного центра (Группа ВЭБ). Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.

https://ria.ru/20250702/rets-2026701822.html

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россия, экономика, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)