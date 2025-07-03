https://ria.ru/20250703/razino--2026905877.html

Российские войска освободили Разино в ДНР

Российские войска освободили Разино в ДНР - РИА Новости, 03.07.2025

Российские войска освободили Разино в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Разино в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:10:00+03:00

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2025-07-03T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Разино в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, безопасность