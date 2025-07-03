https://ria.ru/20250703/rassledovanie-2026965484.html
В Ульяновской области начали расследование после сообщения о смерти ребенка
В Ульяновской области начали расследование после сообщения о смерти ребенка - РИА Новости, 03.07.2025
В Ульяновской области начали расследование после сообщения о смерти ребенка
Служебное расследование проводится в Ульяновской областной детской больнице после публикации в соцсетях, где сообщалось о смерти ребенка в медучреждении,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:02:00+03:00
2025-07-03T16:02:00+03:00
2025-07-03T16:02:00+03:00
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Служебное расследование проводится в Ульяновской областной детской больнице после публикации в соцсетях, где сообщалось о смерти ребенка в медучреждении, говорится в Telegram-канале минздрава Ульяновской области. По данным регионального минздрава, 3 июля в соцсетях был опубликован материал о смерти пациента после операции в Ульяновской областной детской клинической больнице. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в указанной больнице во время плановой операции по удалению паховой грыжи умер трехлетний мальчик. "В настоящее время в учреждении проводится служебное расследование в целях всесторонней проверки всех обстоятельств при оказании медицинской помощи пациенту, информация направлена в правоохранительные органы", - сообщает минздрав.
https://ria.ru/20250701/khakasiya-2026577276.html
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происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области начали расследование после сообщения о смерти ребенка
В Ульяновской области проводят расследование после публикации о смерти ребенка