https://ria.ru/20250703/putin-2027038945.html

Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине

Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:37:00+03:00

2025-07-03T19:37:00+03:00

2025-07-03T19:46:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "Конкретно содержание возможного третьего раунда (переговоров между РФ и Украиной - ред.) не обсуждалось. Но, как я уже отметил, наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017118248.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков