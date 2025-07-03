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Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:37:00+03:00
2025-07-03T19:37:00+03:00
2025-07-03T19:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "Конкретно содержание возможного третьего раунда (переговоров между РФ и Украиной - ред.) не обсуждалось. Но, как я уже отметил, наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017118248.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине
Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание III раунда переговоров по Украины