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Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 03.07.2025
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19:37 03.07.2025 (обновлено: 19:46 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2027038945.html
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ РИА Новости, 03.07.2025
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украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "Конкретно содержание возможного третьего раунда (переговоров между РФ и Украиной - ред.) не обсуждалось. Но, как я уже отметил, наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание III раунда переговоров по Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали конкретное содержание возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг.
«
"Конкретно содержание возможного третьего раунда (переговоров между РФ и Украиной - ред.) не обсуждалось. Но, как я уже отметил, наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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