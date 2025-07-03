https://ria.ru/20250703/putin-2027036979.html

Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину

Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину

Тема частичной остановки поставок американского оружия на Украину в ходе состоявшегося разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:27:00+03:00

2025-07-03T19:27:00+03:00

2025-07-03T19:27:00+03:00

украина

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема частичной остановки поставок американского оружия на Украину в ходе состоявшегося разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не затрагивалась, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ последние дни и часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, проинформировал ли Трамп Путина о принятом США решении о приостановке поставок части вооружений Украине.

https://ria.ru/20250703/ushakov-2027035992.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп