https://ria.ru/20250703/putin-2027036979.html
Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину
Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину
Тема частичной остановки поставок американского оружия на Украину в ходе состоявшегося разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:27:00+03:00
2025-07-03T19:27:00+03:00
2025-07-03T19:27:00+03:00
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юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема частичной остановки поставок американского оружия на Украину в ходе состоявшегося разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не затрагивалась, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ последние дни и часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, проинформировал ли Трамп Путина о принятом США решении о приостановке поставок части вооружений Украине.
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027035992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок оружия США на Украину
Ушаков: тему приостановки поставок оружия США Киеву Путин и Трамп не обсуждали