https://ria.ru/20250703/putin-2027035512.html

Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу

Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:22:00+03:00

2025-07-03T19:22:00+03:00

2025-07-03T19:22:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/91/1508609191_0:30:5000:2843_1920x0_80_0_0_efb751e4b38f095c5bed89f9207fa6bb.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла, но вы знаете прекрасно, что эта идея как бы висит в воздухе, и, в случае необходимости, об этом будет достигнута и конкретная договоренность. Но на этот раз эта тема не затрагивалась", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20250703/putin-2027035359.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире