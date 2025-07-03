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Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:22:00+03:00
2025-07-03T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла, но вы знаете прекрасно, что эта идея как бы висит в воздухе, и, в случае необходимости, об этом будет достигнута и конкретная договоренность. Но на этот раз эта тема не затрагивалась", - сообщил Ушаков.
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Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу
Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу