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Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу - РИА Новости, 03.07.2025
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19:22 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027035512.html
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:22:00+03:00
2025-07-03T19:22:00+03:00
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юрий ушаков
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла, но вы знаете прекрасно, что эта идея как бы висит в воздухе, и, в случае необходимости, об этом будет достигнута и конкретная договоренность. Но на этот раз эта тема не затрагивалась", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20250703/putin-2027035359.html
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали в ходе состоявшегося телефонного разговора возможную личную встречу, сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла, но вы знаете прекрасно, что эта идея как бы висит в воздухе, и, в случае необходимости, об этом будет достигнута и конкретная договоренность. Но на этот раз эта тема не затрагивалась", - сообщил Ушаков.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Вчера, 19:21
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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