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Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.07.2025
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19:18 03.07.2025 (обновлено: 19:23 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html
Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана
Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:18:00+03:00
2025-07-03T19:23:00+03:00
иран
владимир путин
дональд трамп
ближний восток
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков."Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счет по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов", - сказал Ушаков.
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иран, владимир путин, дональд трамп, ближний восток, россия, юрий ушаков
Иран, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ближний Восток, Россия, Юрий Ушаков
Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Ушаков: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«
"Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счет по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов", - сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ИранВладимир ПутинДональд ТрампБлижний ВостокРоссияЮрий Ушаков
 
 
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