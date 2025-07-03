https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html

Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:18:00+03:00

2025-07-03T19:18:00+03:00

2025-07-03T19:23:00+03:00

иран

владимир путин

дональд трамп

ближний восток

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков."Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счет по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250703/putin-2027035512.html

иран

ближний восток

россия

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Наталья Макарова

иран, владимир путин, дональд трамп, ближний восток, россия, юрий ушаков