Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях
Путин поддержал предложение о создании творческих лабораторий на предприятиях
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею об организации творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для оказания системной поддержки таких проектов.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Свои работы на выставке представил и бренд фарфоровой посуды "Антихрупкость", который зародился как творческая лаборатория при заводе "Фарфор Сысерти".
Основатель бренда Илья Орлов-Бунин рассказал главе государства, что компания провела четыре творческих лаборатории при четырех предприятиях, при этом в стране более 250 предприятий, где можно организовать такие проекты. Однако для этого, по мнению Орлова-Бунина, нужна системная поддержка. "Может быть, по линии Минпромторга или какого-то другого института развития", - добавил глава компании.
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"Поручу обязательно. Но у нас же надо найти источник, чтобы оборудование покупать, готовить специалистов", - сказал президент.
Орлов-Бунин ответил, что для таких проектов используется производственная база, которая есть на предприятиях, что стимулирует развиваться самим компаниям.
"Для них и нужны источники финансирования... Хорошая идея, давайте попробуем", - добавил глава государства.