https://ria.ru/20250703/putin-2027033574.html

Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях

Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях - РИА Новости, 03.07.2025

Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях

Президент России Владимир Путин поддержал идею об организации творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для оказания... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:07:00+03:00

2025-07-03T19:07:00+03:00

2025-07-03T19:07:00+03:00

экономика

технологии

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею об организации творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для оказания системной поддержки таких проектов. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Свои работы на выставке представил и бренд фарфоровой посуды "Антихрупкость", который зародился как творческая лаборатория при заводе "Фарфор Сысерти". Основатель бренда Илья Орлов-Бунин рассказал главе государства, что компания провела четыре творческих лаборатории при четырех предприятиях, при этом в стране более 250 предприятий, где можно организовать такие проекты. Однако для этого, по мнению Орлова-Бунина, нужна системная поддержка. "Может быть, по линии Минпромторга или какого-то другого института развития", - добавил глава компании. "Поручу обязательно. Но у нас же надо найти источник, чтобы оборудование покупать, готовить специалистов", - сказал президент. Орлов-Бунин ответил, что для таких проектов используется производственная база, которая есть на предприятиях, что стимулирует развиваться самим компаниям. "Для них и нужны источники финансирования... Хорошая идея, давайте попробуем", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), агентство стратегических инициатив (аси)