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Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях - РИА Новости, 03.07.2025
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19:07 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027033574.html
Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях
Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях - РИА Новости, 03.07.2025
Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях
Президент России Владимир Путин поддержал идею об организации творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для оказания... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:07:00+03:00
2025-07-03T19:07:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею об организации творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для оказания системной поддержки таких проектов. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Свои работы на выставке представил и бренд фарфоровой посуды "Антихрупкость", который зародился как творческая лаборатория при заводе "Фарфор Сысерти". Основатель бренда Илья Орлов-Бунин рассказал главе государства, что компания провела четыре творческих лаборатории при четырех предприятиях, при этом в стране более 250 предприятий, где можно организовать такие проекты. Однако для этого, по мнению Орлова-Бунина, нужна системная поддержка. "Может быть, по линии Минпромторга или какого-то другого института развития", - добавил глава компании. "Поручу обязательно. Но у нас же надо найти источник, чтобы оборудование покупать, готовить специалистов", - сказал президент. Орлов-Бунин ответил, что для таких проектов используется производственная база, которая есть на предприятиях, что стимулирует развиваться самим компаниям. "Для них и нужны источники финансирования... Хорошая идея, давайте попробуем", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поддержал идею о творческих лабораториях на предприятиях

Путин поддержал предложение о создании творческих лабораторий на предприятиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею об организации творческих лабораторий на предприятиях и пообещал дать соответствующие поручения для оказания системной поддержки таких проектов.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Свои работы на выставке представил и бренд фарфоровой посуды "Антихрупкость", который зародился как творческая лаборатория при заводе "Фарфор Сысерти".
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Основатель бренда Илья Орлов-Бунин рассказал главе государства, что компания провела четыре творческих лаборатории при четырех предприятиях, при этом в стране более 250 предприятий, где можно организовать такие проекты. Однако для этого, по мнению Орлова-Бунина, нужна системная поддержка. "Может быть, по линии Минпромторга или какого-то другого института развития", - добавил глава компании.
«
"Поручу обязательно. Но у нас же надо найти источник, чтобы оборудование покупать, готовить специалистов", - сказал президент.
Орлов-Бунин ответил, что для таких проектов используется производственная база, которая есть на предприятиях, что стимулирует развиваться самим компаниям.
"Для них и нужны источники финансирования... Хорошая идея, давайте попробуем", - добавил глава государства.
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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