https://ria.ru/20250703/putin-2027020075.html

Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных

Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных - РИА Новости, 03.07.2025

Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных

Президент России Владимир Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для российских военнослужащих. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:24:00+03:00

2025-07-03T18:24:00+03:00

2025-07-03T18:24:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027007771_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_c9c61614fe20ee85aabc4611cc38128e.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для российских военнослужащих. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству зубных щеток "Технопро" Александр Белов сообщил президенту, что предприятие регулярно направляет свою продукцию бойцам СВО. Белов также рассказал о своей мечте: создать высококачественную российскую зубную щетку для военных, и попросил у президента разрешения принять участие в ее разработке. "Конечно", - ответил Путин на просьбу. "В этом смысле, я думаю, что военные мало чем отличаются от других граждан. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут", - добавил президент.

https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин