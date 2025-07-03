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Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных - РИА Новости, 03.07.2025
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18:24 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027020075.html
Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных
Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных - РИА Новости, 03.07.2025
Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных
Президент России Владимир Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для российских военнослужащих. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:24:00+03:00
2025-07-03T18:24:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для российских военнослужащих. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству зубных щеток "Технопро" Александр Белов сообщил президенту, что предприятие регулярно направляет свою продукцию бойцам СВО. Белов также рассказал о своей мечте: создать высококачественную российскую зубную щетку для военных, и попросил у президента разрешения принять участие в ее разработке. "Конечно", - ответил Путин на просьбу. "В этом смысле, я думаю, что военные мало чем отличаются от других граждан. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут", - добавил президент.
https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных

Путин одобрил идею о разработке высококачественной зубной щетки для военных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия" в Москве
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для российских военнослужащих.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству зубных щеток "Технопро" Александр Белов сообщил президенту, что предприятие регулярно направляет свою продукцию бойцам СВО. Белов также рассказал о своей мечте: создать высококачественную российскую зубную щетку для военных, и попросил у президента разрешения принять участие в ее разработке.
"Конечно", - ответил Путин на просьбу.
"В этом смысле, я думаю, что военные мало чем отличаются от других граждан. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут", - добавил президент.
Путин знакомится с продукцией российских брендов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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