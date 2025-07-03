https://ria.ru/20250703/putin-2026981911.html

Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью

Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью - РИА Новости, 03.07.2025

Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью

Сельхозпроизводство в новых регионах РФ было сильной отраслью еще с советских времен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:48:00+03:00

2025-07-03T16:48:00+03:00

2025-07-03T16:48:00+03:00

экономика

россия

запорожская область

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводство в новых регионах РФ было сильной отраслью еще с советских времен, заявил президент России Владимир Путин. "Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью еще в советское время", - сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026976514.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, запорожская область, владимир путин