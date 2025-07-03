Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью
Путин: сельское хозяйство в новых регионах было сильным еще с советских времен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводство в новых регионах РФ было сильной отраслью еще с советских времен, заявил президент России Владимир Путин.
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"Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью еще в советское время", - сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.