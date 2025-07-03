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Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью - РИА Новости, 03.07.2025
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16:48 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026981911.html
Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью
Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью - РИА Новости, 03.07.2025
Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью
Сельхозпроизводство в новых регионах РФ было сильной отраслью еще с советских времен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:48:00+03:00
2025-07-03T16:48:00+03:00
экономика
россия
запорожская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводство в новых регионах РФ было сильной отраслью еще с советских времен, заявил президент России Владимир Путин. "Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью еще в советское время", - сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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экономика, россия, запорожская область, владимир путин
Экономика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
Путин назвал сельхозпроизводство в новых регионах сильной отраслью

Путин: сельское хозяйство в новых регионах было сильным еще с советских времен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводство в новых регионах РФ было сильной отраслью еще с советских времен, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью еще в советское время", - сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом
16:33
 
ЭкономикаРоссияЗапорожская областьВладимир Путин
 
 
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