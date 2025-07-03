https://ria.ru/20250703/putin-2026972493.html
Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ
Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ
Президент России Владимир Путин заинтересовался табличкой участника форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", который... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:25:00+03:00
2025-07-03T16:25:00+03:00
2025-07-03T16:25:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался табличкой участника форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", который обещал добыть деньги для бюджета. "Я там видел табличку вот участник поднимал, который предлагает сэкономить для бюджета или добыть для бюджета 5 миллиардов рублей. Да, там так написано? Триллионов? Но тем более, знаете, нельзя пройти мимо. Даже не знаю, что он будет говорить, но не могу удержаться, чтобы не начать именно с этого", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html
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"Нельзя пройти мимо". Путин о предложении сэкономить для бюджета пять триллионов рублей
Путин на форуме АСИ, где предлагают разные идеи, с улыбкой попросил дать слово участнику, обещавшему сэкономить для бюджета 5 триллионов рублей.
2025-07-03T16:25
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ
Путина заинтересовала табличка участника форума АСИ о 5 трлн рублей для бюджета