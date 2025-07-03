https://ria.ru/20250703/putin-2026972493.html

Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ

Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025

Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ

Президент России Владимир Путин заинтересовался табличкой участника форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", который... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:25:00+03:00

2025-07-03T16:25:00+03:00

2025-07-03T16:25:00+03:00

экономика

россия

москва

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался табличкой участника форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", который обещал добыть деньги для бюджета. "Я там видел табличку вот участник поднимал, который предлагает сэкономить для бюджета или добыть для бюджета 5 миллиардов рублей. Да, там так написано? Триллионов? Но тем более, знаете, нельзя пройти мимо. Даже не знаю, что он будет говорить, но не могу удержаться, чтобы не начать именно с этого", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нельзя пройти мимо". Путин о предложении сэкономить для бюджета пять триллионов рублей Путин на форуме АСИ, где предлагают разные идеи, с улыбкой попросил дать слово участнику, обещавшему сэкономить для бюджета 5 триллионов рублей. 2025-07-03T16:25 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии