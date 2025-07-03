https://ria.ru/20250703/putin-2026952763.html

Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция

Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 03.07.2025

Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:33:00+03:00

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2025-07-03T15:33:00+03:00

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".

россия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" 2025-07-03T15:33 true PT71M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, владимир путин, видео