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Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 03.07.2025
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15:33 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026952763.html
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 03.07.2025
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:33:00+03:00
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция

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Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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