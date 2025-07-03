https://ria.ru/20250703/putin-2026952763.html
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 03.07.2025
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:33:00+03:00
2025-07-03T15:33:00+03:00
2025-07-03T15:33:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"
2025-07-03T15:33
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PT71M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".
2025-07-03T15:33
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PT71M07S
Выступление Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
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Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Сильные идеи для нового времени".