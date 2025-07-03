https://ria.ru/20250703/putin-2026930081.html
Путин оценил отношения России и Белоруссии на фоне внешних угроз
Путин оценил отношения России и Белоруссии на фоне внешних угроз - РИА Новости, 03.07.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии на фоне внешних угроз
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что узы братской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:53:00+03:00
2025-07-03T13:53:00+03:00
2025-07-03T13:54:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что узы братской дружбы РФ и Белоруссии перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов столь же прочны, как и прежде.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде. Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства", - говорится в послании.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин оценил отношения России и Белоруссии на фоне внешних угроз
Путин: узы братской дружбы РФ и Белоруссии прочны перед внешними угрозами