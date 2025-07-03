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Песков ответил на вопрос о возможности контактов Путина и Трампа 4 июля
Песков ответил на вопрос о возможности контактов Путина и Трампа 4 июля - РИА Новости, 03.07.2025
Песков ответил на вопрос о возможности контактов Путина и Трампа 4 июля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля, заявил, РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля, заявил, что Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры, сообщит, если он произойдет."Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина и Трампа в день независимости США 4 июля.Четвертого июля в США отмечается национальный государственный праздник - День Независимости (Independence Day). В этот день в 1776 году представители 13 штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос о возможности контактов Путина и Трампа 4 июля
Песков: Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры Путина